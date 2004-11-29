بيانيه پاياني تجمع بسيج دانشجويي دانشگاه هاي استان تهران در مقابل سفارت انگليس

به گزارش خبرگزاري مهر، در بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه هاي استان تهران كه در تجمع امروز دانشجويان در مقابل سفارت انگليس قرائت شد آمده است:

1- جاي شريك اصلي آمريكاي جنايتكار در عراق و افغانستان و فلسطين ، قاتل كودكان و زنان و مردان بي دفاع عراقي،كشوري كه در آن شبكه اي از كانال هاي تلويزيوني اش به مقدسات مسلمانان توهين مي كند، در ايران اسلامي نيست. بنابراين وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران بايد هر چه سريعتر نسبت به اخراج سفير انگليس در ام القراي جهان اسلام اقدام كند.

2- عقب نشيني در مقابل فشارهاي بين المللي و زياده خواهي روزافزون سه كشور اروپايي در مذاكرات هسته اي ديگر بس است؛ خصومت اين مستكبران و جهانخواران، بارها و بارها براي ما اثبات شده است و بي منطقي ايشان در مذاكرات سالهاي اخير به كرات نمايان شده است؛ لذا انگليس و متحدانش صلاحيت مذاكره را نداشته و ندارند؛ رسيدن به فناوري هسته اي حق ملت ايران است پس دستگاه ديپلماسي بايد با معيار قرار دادن عزت ، به اين مذاكرات پايان دهد و محروم شدن ملت ايران از حق مسلم را مانع گردد؛ همه بدانند كه دانشجويان مومن و آرمانخواه اجازه پذيرش و پذيراندن چنين فريادخواهي را به هيچ شخص و دولتي نخواهند داد.

3- به فرموده رهبر معظم انقلاب، اشغالگران عراق مستكبر حربي هستند لذا دولت و مجلس با عزمي مصمم و ايمان به نصرت پروردگار،فروش نفت به مستكبرين حربي را قطع كرده و به صورت قانوني كالاهاي آمريكايي و انگليسي را در بازار مسلمين تحريم كنند.

4-دولتهاي اسلامي از خواب بيدار شويد؛ بر وحشت از مرگ غلبه كنيد و با تكيه بر جوانان پرشور و شهادت طلب ، قاطعانه در مقابل اين مرگ ندريجي بايستيد و حداقل براي تسكين آلام ستمديدگان فلسطيني و عراقي ، سفراي سه كشور آمريكا، اسرائيل و انگليس را اخراج كنيد.

5-مستكبرين حربي،آمريكا و انگليس ، اسرائيل جنايتكار و مابقي متحدان اروپايي و غير اروپايي بدانند تجاوزات و تعدي هاي آنها دور از نظر ما نيست؛ ياد آوريد روزهايي را كه در جنگ تحميلي با دست خالي شما را عقب زديم ؛ بترسيد از آن روزي كه مسلمانان جهان، تحت امر ولي امر مسلمين شما را از صحنه وجود ريشه كن كنند.

6-دانشجويان آرمانخواه به همراه پدران و مادران خويش با عزمي راسخ و جاني آماده شهادت، سرباز كوچك ولايت هستند و با فرياد آرمانهاي بلند حضرت امام ، آماده هرگونه جانفشاني و بذل مال و جان در راه اسلام و قرآن مي باشند.