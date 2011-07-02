زیرساختهای فرودگاه همدان باید سریعتر فراهم شود

همدان - خبرگزاری مهر: قائم مقام معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مدیر کل برنامه و بودجه شرکت فرودگاه های کشور گفت: مسئولان استان همدان باید زیرساختهای لازم فرودگاه همدان را برای پاسخگویی به تقاضاهای مردمی فراهم سازند.