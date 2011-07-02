زیرساختهای فرودگاه همدان باید سریعتر فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر نور اله زاده در بازدید فرودگاه همدان با تاکید بر این موضوع اظهار داشت: باید با کمکهای اعتباری مسئولان ارشد استانی و اعتبارات اختصاص یافته از طریق شرکت فرودگاههای کشور در طول برنامه پنجم توسعه، تحولات مناسبی همخوان با ظرفیتهای استان همدان در صنعت هوانوردی ایجاد شود.
مدیر فرودگاه همدان نیز در این بازدید گفت: حرکت در راستای تحقق برنامه های فرودگاه از اولویت های سال جاری است.
علی کیخایی گفت: برای بهره مندی بیشتر مردم همدان از فرودگاهی با زیر ساختهای مناسب برناه هایی اساسی تعریف شده است.
کیخایی اظهار داشت: با اجرای برنامه های مورد نظر در آینده ای نزدیک فرودگاه همدان برای پذیرش پروازهای هواپیماهای بدنه بزرگ با هدف برقراری حج تمتع آماده خواهد شد.
در این بازدید علاوه بر بررسی کارشناسانه پروژه های در دست اقدام فرودگاه همدان در طول برنامه پنجم توسعه مشکلات این فرودگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
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