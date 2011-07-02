کشف فسیلهای چشم مرکب با قدمت 515 میلیون سال

به گزارش خبرگزاری مهر، دیرینه شناسان موزه جنوب استرالیا و دانشگاه آدلاید در جزیره کانگرو موفق شدند چندین فسیل با قدمت 515 میلیون سال را کشف کنند که مربوط به چشمهای مرکب با بیش از 3 هزار لنز است.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "این چشمها بسیار پیچیده تر از نمونه هایی هستند که تاکنون پیدا شده بودند. این چشمها با چشمهای مرکب مگسها، سنجاقکها، میگوها و خرچنگهای امروزی برابری می کند."

این تیم با این کشف دریافتند که قدرت تیزبینی بی مهرگان، بسیار سریع و پس از پیدایش اولین جانواران شکارچی در 540 میلیون سال قبل، پس از بروز انقلاب کامبرینی به تکامل رسیده است.

براساس گزارش ABC، چشمهای مرکب در بسیاری از بی مهرگان مدرن امروزی وجود دارند. عملکرد این چشمها با چشمهای انسان و سایر پستانداران بسیار متفاوت است. به طوریکه یک چشم مرکب از تعداد زیادی لنز تشکیل شده که انتهای هر یک از این لنزها یک عصب قرار گرفته است. تمام این اعصاب در پشت مغز به یکدیگر متصل می شوند و چیزی که حیوان می بیند در واقع یک تصویر موزائیکی جمع آوری شده از تمام لنزها است.

به گفته این محققان، این فسیلهای چشم می تواند مربوط به یک بی مهره میگو- مانند باشد که در آبهای کم عمق زندگی می کرده است.

یک خرچنگ امروزی دنیا را با هزار لنز و یک سنجاقک آن را با 28 هزار لنز می بیند.