9 هزار تن انواع پروتئین حیوانی در گیلان خریداری شد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان انواع پروتئین حیوانی شامل مرغ، گوشت قرمز و شیر به ارزش اقتصادی 38 میلیارد و 708 میلیون ریال به صورت توافقی از سوی تشکلهای کشاورزی و تعاون روستایی استان خریداری شده که بیشترین مقدار خرید این محصولات نیز 9 هزار و 182 تن شیر از دامداران استان است.

وی اظهارداشت: در سه ماهه سال جاری مقدار 371 تن انواع محصولات از جمله برنج کیفی و پرمحصول، سبوس گندم، آرد جو، زیتون و چای خشک به ارزش اقتصادی سه میلیارد و 827 میلیون ریال خریداری شده است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: بیشترین خرید مربوط به انواع برنج به مقدار 133 تن و سبوس به مقدار 159 تن بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد کشاورزی منوط به برنامه ریزی کارشناسی شده است، افزود: در سال جهاد اقتصادی توسعه این حوزه به عنوان وظیفه آحاد مردم و مسئولان در گرو برنامه ریزی درست است.

روحی ماسوله بیان داشت: ایجاد صنایع نوین، تامین آب و مصرف بهینه در کشاورزی، اشتغال، تأمین زیرساخت های کشاورزی باید به عنوان شاخص های توسعه اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری یادآورشد: جدیت، تلاش، برنامه ریزی مناسب، برنامه زمان بندی مشخص و استفاده از کارشناسان متخصص از ابزارهای لازم در راه رسیدن به توسعه اقتصادی است.