دوره مربیگری بیلیارد در البرز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مربیگری در رشته بیلیارد به همت هیئت بولینگ و بیلیارد در کرج برگزار می شود.

این دوره مربیگری توسط هیئت بولینگ و بیلیارد البرز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، زیر نظر فدراسیون بولینگ و بیلیارد و با شرکت 30 نفر از دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه آزاد در باشگاه ورزشی رنگین کمان برگزار خواهد شد.

کلاس مربیگری رشته ورزشی بیلیارد از 15 تا18 تیرماه در بخش بانوان و از مورخه یکم تا چهارم مرداد ماه در بخش آقایان برگزار خواهد شد.



دوره آموزشی بیلیارد ویژه مسئولان روابط عمومی های ورزش البرز

یک دوره توجیهی و آموزشی بیلیارد ویژه مسئولان روابط عمومی های ورزش استان البرز برگزار می شود.

کلاس توجیهی آموزشی بیلیارد ویژه مسئولان روابط عمومی های تربیت بدنی های شهرستان ها، بخش ها ، شهرهای اقماری و هیئت های ورزشی استان البرز به همت روابط عمومی هیئت بولینگ و بیلیارد و همکاری روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی برگزار می شود .

کلاس ویژه آقایان روز سه شنبه چهار مرداد 90 و کلاس ویژه بانوان روز شنبه18 تیر در رشته های اسنوکر و ایت بال برگزار می شود.