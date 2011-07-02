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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

دوره مربیگری بیلیارد در البرز برگزار می شود

دوره مربیگری بیلیارد در البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: یک دوره مربیگری در رشته بیلیارد به همت هیئت بولینگ و بیلیارد در مرکز استان البرز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مربیگری در رشته بیلیارد به همت هیئت بولینگ و بیلیارد در کرج برگزار می شود.
 
این دوره مربیگری توسط هیئت بولینگ و بیلیارد البرز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، زیر نظر فدراسیون بولینگ و بیلیارد و با شرکت 30 نفر از دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه آزاد در باشگاه ورزشی رنگین کمان برگزار  خواهد شد.
 
 کلاس مربیگری رشته ورزشی بیلیارد از 15 تا18 تیرماه در بخش بانوان و از مورخه یکم تا چهارم مرداد ماه  در بخش آقایان برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی بیلیارد ویژه مسئولان روابط عمومی های ورزش البرز
 
یک دوره توجیهی و آموزشی بیلیارد ویژه مسئولان روابط عمومی های ورزش استان البرز برگزار می شود.
 
کلاس توجیهی آموزشی بیلیارد ویژه مسئولان روابط عمومی های تربیت بدنی های شهرستان ها، بخش ها ، شهرهای اقماری و هیئت های ورزشی استان البرز به همت روابط عمومی هیئت بولینگ و بیلیارد و همکاری روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی برگزار می شود .
 
کلاس ویژه آقایان روز سه شنبه چهار مرداد 90 و کلاس ویژه بانوان روز شنبه18 تیر در رشته های اسنوکر و ایت بال برگزار می شود.
کد مطلب 1349106

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