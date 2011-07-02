برنامه های دفتر امور زنان هلال احمر در روز حجاب و عفاف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز رافع در مورد برنامه‌های روز حجاب و عفاف در جمعیت هلال احمر گفت: مسابقه مقاله‌نویسی ویژه کلیه کارکنان، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر و عموم مردم است که با موضوعات هدف و فلسفه حجاب، مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن و روایات، حجاب و امنیت اجتماعی، راهکارهای توسعه فرهنگ حجاب، نقش حجاب‏ در سلامت عمومی، آثار رعایت حجاب زن ومرد در زندگی خانوادگی، حجاب، محدودیت یا مصونیت و مسئولیت، مسئله حجاب در سیره حضرت زهرا(س)، مسئله حجاب اسلامی، چالش دین و قانون برگزار می‌شود.

وی با بیان این که مقالات باید مستند، دارای منابع و حداکثر در پانزده صفحه باشند، خاطرنشان کرد:«‌علاقمندان به شرکت در این مسابقه تا 30 شهریور امسال فرصت دارند که مقالات خود را به آدرس دفتر امور زنان جمعیت هلال‌احمر یا به آدرس پست الکترونیکی women.affair@ yahoo.com ارسال کنند.



رافع با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه حجاب و عفاف، افزود: این کارگاه 10 ساعته می‌تواند با موضوعات امر به معروف و نهی از منکر، ارزش حجاب از دیدگاه اسلام، تحلیل و بررسی بی‌حجابی و بد‌حجابی، ایجاد زمینه فکری برای حجاب، ارائه راهکارهای ایجاد حجاب در جامعه و نقش و تاثیر زنان در ارتقاء حجاب و عفاف، تاریخچه حجاب در ایران و حدود حجاب در خانه و اجتماع از دیدگاه فقهاء اسلام، مزایای عفاف و پوشش زنان در جامعه، حجاب و آزادی زن، حجاب چشم، حجاب در گفتار و حجاب رفتار برگزار شود.

مشاور امور زنان رئیس جمعیت هلال احمر همچنین از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ، مشاوره فرهنگی و تربیتی با موضوع عفاف و حجاب در روز بزرگداشت عفاف و حجاب در جمعیت هلال‌احمر استانها و مسابقه کتابخوانی درزمینه عفاف و حجاب خبر داد.