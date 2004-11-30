مظنونان حملات يازدهم سپتامبر درانفجار متروي مادريد نيز دست داشتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه ساينس كريستين مانيتور، روزنامه اسپانيايي اي بي سي با استناد به اطلاعات اف بي آي نوشت : مردي كه گمان مي رود معاون مصطفي ستماريام باشد شخصي با تابعيت دو گانه اسپانيايي و سوريايي است كه از افراد كليدي بمب گذاري يازده مارس متروي مادريد قلمداد مي شود .



اف بي آي به باز جويان اسپانيايي گفته است : مردي كه در ملاقات جولاي سال 2001 با محمد آتاحضورداشت . سردسته هواپيما رباهاي يازده سپتامبر بود و رمزي بين الشيبه كه مظنون به هماهنگ كننده در تاراگونا اسپانيا مي باشد دسامبر گذشته وارد مادريد شد و شبكه اي را فعال كرد كه اقدام به بمب گذاري مادريد كرد .



شايان ذكر است كه حملات يازدهم مارس به يك ايستگاه مترو درمادريد پايتخت اسپانيا يكصدو نود و يك كشته برجاي گذاشت . شبه نظاميان پس از اين انفجاردرنوار ويدئويي كه مدتي بعد انتشار يافت، اعلام كردند آنها به نمايندگي از القاعده انتقام اعزام نيرو به عراق و افغانستان توسط اسپانيا را گرفتند .



اين روز نامه نوشت : هويت سومين شخص در ملاقات با آتا و بين الشيبه مشخص نيست اما سه كانديدا براي اين حادثه وجود دارد . اطلاعات جديد در باره اين ملاقات را باز جويان آمريكايي از بين الشيبه كه در سال 2002 در پاكستان دستگير شد بدست آوردند .

