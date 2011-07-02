180 برنامه در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان جلالی اظهار داشت: دیدار جوانان با ائمه جمعه، تجلیل از مشاوران و جوانان برتر و نخبه، مستند سازی از زندگی جوانان محروم و موفق استان، برگزاری مسابقات ورزشی، کتابخوانی و برپایی نمایشگاه از دستاوردهای جوانان جزء مهمترین این برنامه هاست.

وی افزود: دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری باید برگزاری برنامه های با کیفیت را در اولویت کاری خود قرار دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آموزش و راه یافتن جوانان به عرصه های مختلف می تواند در رشد و بالندگی جامعه نقش بسزایی داشته باشد.



