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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

همزمان با هفته جوان/

180 برنامه در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

180 برنامه در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با هفته جوان در استان، 180 برنامه علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان جلالی اظهار داشت: دیدار جوانان با ائمه جمعه، تجلیل از مشاوران و جوانان برتر و نخبه، مستند سازی از زندگی جوانان محروم و موفق استان، برگزاری مسابقات ورزشی، کتابخوانی و برپایی نمایشگاه از دستاوردهای جوانان جزء مهمترین این برنامه هاست.

وی افزود: دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری باید برگزاری برنامه های با کیفیت را در اولویت کاری خود قرار دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آموزش و راه یافتن جوانان به عرصه های مختلف می تواند در رشد و بالندگی جامعه نقش بسزایی داشته باشد.
 
 

کد مطلب 1349150

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