پیمانکاران برای صرفه اقتصادی از کیفیت پروژه ها کم نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلیان عصر شنبه در جلسه مشترک مسئولین آبفار گناباد با پیمانکاران پروژه های این امور، با اشاره به نقش آب به عنوان یک منبع ملی و کالای اقتصادی مهم، قانون هدفمندی یارانه ها را یک طرح اقتصادی بزرگ دانست که کشور را به سوی خودکفایی و جلوگیری از اسراف منابع ملی سوق می دهد.

مدیر امور آبفار گناباد مطالعات دقیق و علمی طرح های عمرانی را یکی از عوامل مهم در کاهش هزینه های اضافی مانند: دوباره کاری و تأخیر زمان پروژه ها نام برد و خواستار توجه ویژه به مهندسی ارزش در پروژه ها شد.

وی، استفاده از نیروی انسانی بومی، سرعت در اجرای پروژه ها و واگذاری بخشی از پیمان به پیمانکاران جزء به صورت اجاره ای را به عنوان برخی راهکار های کاهش هزینه های اجرای پروژه ها پیشنهاد کرد.

اسماعیلیان خواستار نگاه ویژه به مطالعات طرحها، تلاش مضاعف کارفرمایان و پیمانکاران در جهت بروز رسانی و ارتقاء معلومات و تجربیات، توجه به بحث مهندسی ارزش در پروژه ها شد.

وی افزود: کنترل مستمر هزینه در پروژه ها و تلاش در جهت تحقق اهداف و شعارهای محوری وزارت نیرو مبنی بر کاهش هزینه ها باعث سرعت در اجرای پروژه ها، بهره وری و شفاف سازی می شود.

