درروزهاي آينده عملا به دنياي سلطه ثابت مي كنيم فناوري خط قرمز ماست و ما از آن نمي گذريم //روسيه از اول هم مورد اطمينان نبود//روسيه بايد در حد شان و شايستگي هاي خود ظاهر شود و نبايد تسليم ارداه آمريكا شود

اين نماينده مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر، با بيان اين مطلب گفت : صدور اين قطعنامه نشان مي دهد عليرغم اينكه ايران حسن نيت خود را با اعتمادسازي و حتي با عقب نشيني از برخي فروعات به جهانيان نشان داد اما اين امرموجب سوء استفاده دنياي سلطه شده و اين حق مسلم داشتن فناوري هسته اي رانمي خواهند داشته باشيم .

جلالي گفت : اين قطعنامه نسبت به قطعنامه هاي پيشين كه توافقنامه هايي مثل پاريس را هم نداشتيم تلخ تروسنگين تر است و متاسفانه مجموعه اقدامات اعتمادساز ايران واينكه بيش از مفاد ان پي تي براي ابراز صداقت خود انجام داد متاسفانه مورد استقبال آژانس و افراد موثردرآژانس قرار نگرفت .

اين عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اضافه كرد : آنها فناوري هسته اي رابراي ايران برنمي تابند وتحت هيچ شرايطي حتي اگر به اين گونه مواردي كه گفته اند عمل كنيم ، كماكان همين شيوه را ادامه خواهند داد ولذا ما درچند روز آينده حتما يك تصميم قطعي در مجموعه نظام ويه ويژه مجلس اتخاذ خواهد شد.

نماينده كرج تاكيد كرد: حرف ما كاملا روشن است اين فناوري خط قرمز ماست و ما از آن نمي گذريم بايد عملا به دنياي سلطه ثابت كنيم و آنها حق ندارند خود را برتر و ما كشورهاي در حال توسعه را بربر بدانند و علوم را متعلق به خود بدانند .

جلالي گفت : اين قطعنامه براي ما قابل قبول نيست و ملت و مسئولان جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه زير بار اين قطعنامه نمي رود و دربرابراين زورگويي هاي دنياي استكبار مي ايستند .

وي درباره رويكرد روسيه دراجلاس نوامبرشوراي حكام گفت : روسيه يا هر كشورديگري كه معمولا دراين موضوع تداخل دارند خيلي ازاول هم مورد اطمينان نبودند كه بيايند منافع خود را باغرب به خاطر ايران به هم بزنند.

جلالي درعين حال افزود: البته از روس ها هنوزهم نبايد نا اميد شويم و انتظاربايد داشته باشيم روسيه به عنوان يك كشور همسايه درحد شان و شايستگي هاي خودش عمل كند زيرا براي كشوربزرگي مثل روسيه اينكه تسليم اراده آمريكايي ها شود نه تنها اعتبارروسيه را خدشه دارخواهد كرد بلكه امنيت منطقه را نيز به خطرخواهد انداخت وما اميدواريم روس ها به شيوه ديگري در آينده در معادلات منطقه اي و جهاني واردعمل شوند.