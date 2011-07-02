سومین آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه تبریز پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح سومین آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی این دانشگاه با بیان اینکه با وحدت، اتحاد، همبستگی و برادری می توان کارهای بزرگی در عرصه های مختلف به انجام رساند، گفت: در این راستا باید همچون گذشته برای توسعه همه جانبه دانشگاه، منطقه و به خصوص کشورمان تلاش کرد.

سید محمد تقی علوی نقش دانشگاهیان و به خصوص اساتید را برای ترقی مسیر پیشرفت کشور مهم عنوان کرد و افزود: هم اکنون ایران در مسیر رشد، تعالی، دانایی و توانایی است و این دانشگاه با توجه به پتانسل هایی که دارد، می تواند نقش تعیین کنندهای در این خصوص ایفا کند.

علوی به اهمیت برگزاری بحثهای کرسیهای نظریه پردازی و نقد در دانشگاه تبریز اشاره کرد و گفت: این دانشگاه در رشته های مختلف از جمله علوم انسانی از ظرفیتهای زیادی برخوردار است که با ورود در این عرصه می تواند از جمله دانشگاههای پیشرو باشد.

وی با اشاره به نقش این امر در ارتقای سطح رتبه بندی دانشگاهها و اساتید گفت: دانشگاه تبریز باید در این عرصه فعال باشد که در این ارتباط مسئولان این دانشگاه در حد توان حمایتهای لازم را انجام خواهند داد.

سید محمد تقی علوی با اشاره به اینکه دانشگاه تبریز در سال گذشته با رتبه بندی علمی و دقیقی در بین 10 دانشگاه برتر قرار گرفت، تاکید کرد: همه دانشگاه های کشور برای رسیدن به این جایگاه در حال رقابت هستند و ما نیز برای حفظ و ارتقای این دانشگاه به رتبه های بالاتر باید با همدلی و برادری در این راستا حرکت کنیم.

علوی با تاکید بر فعالیت بیشتر اساتید در زمینه اجرای طرح های پژوهشی، کاربردی و تولید مقالات علمی تصریح کرد: اگر همه اساتید دانشگاه تبریز در این عرصه ها فعال باشند، میتوان جایگاه این دانشگاه را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد.

وی موفقیت های سالهای اخیر دانشگاه تبریز را در نتیجه تلاش صادقانه این دانشگاهیان دانست و با بیان اینکه این دانشگاه باید در جهت علمی قرار گیرد، یادآور شد: هم اکنون این دانشگاه با قرار گرفتن در مسیر علمی روزهای پرنشاط و شادابی را سپری می کند که باید برای حفظ آن به همدیگر کمک بکنیم.

رئیس دانشگاه تبریز مهرورزی، عدالت گستری و خدمت رسانی را شعار مسئولان این دانشگاه عنوان کرد و افزود: تمام امکانات این دانشگاه متعلق به همه دانشگاهیان این دانشگاه است که باید برای ارتقای دانشگاه و کشور به کار گرفته شود.

محمدرضا نیکجو رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز نیز در این آیین با ارائه گزارشی از روند تکمیل این پروژه در این دانشکده گفت: این پروژه با صرف هزینه ای بالغ بر 150 میلیون ریال تکمیل شده و هم اکنون در این دانشکده سه آمفی تئاتر شامل آمفی تتاترهای شماره یک به ظرفیت 52 نفر، شماره دو به ظرفیت 110 نفر و شماره سه نیز به ظرفیت 250 نفر برای استفاده دانشجویان و اساتید دایر است.

همین گزارش حاکی است دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، پیش از تفکیک از دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در قالب یک دانشکده با عنوان دانشکده ادبیات و علوم انسانی همزمان با نخستین سال فعالیت دانشگاه در سال 1326 تاسیس و در سال 1367 از دانشکده ادبیات منفک شده است.