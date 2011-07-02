کشت گندم در زرند 50 درصد کاهش یافت

سید علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره آغاز برداشت محصول گندم از مزارع این شهرستان گفت: به دلیل برداشت بی رویه آب از دشت زرند شاهد کاهش سطح کمی و کیفی آب در این شهرستان هستیم.

وی کم آبی را معضل شهرستان زرند اعلام کرد و گفت: در زرند هزار هکتار زمین زیر کشت گندم رفته است.

امیری پیش بینی کرد از این مزارع سه هزار و 500 کیلوگرم از هکتار محصول برداشت شود که این میزان نصف محصول سال گذشته است.

وی با اشاره به فعالیتهای حمایتی از کشاورزان گفت: برای ترویج کشت گندم، بذر مورد نیاز کشاورزان در سال جاری از نوع روشن در اختیار آنها قرار گرفت.

