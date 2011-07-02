موانع رشد اقتصادی از نگاه اسلام/ "تکاثر" اقتصاد را فلج می کند

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با تشریح موانع پیش روی رشد اقتصادی اظهار داشت: باید برای تحقق جهاد اقتصادی ابتدا مبارزه با موانع رشد اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی زمانی محقق می شود که آسیب های پیش روی آن شناسایی و مرتفع شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی زمینه ساز جهاد اقتصادی است، بیان داشت: در نظام اقتصادی اسلام به صورت مشروح و مفصل موانع رشد و پیشرفت اقتصادی مطرح شده است.

حجت الاسلام میرعمادی به برخی از این موانع اشاره کرد و یادآور شد: یکی از این موانع "تکاثر" است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است.

وی با اشاره به معانی تکاثر از جمله تفاخر کردن و ثروت اندوزی، یادآور شد: ثروت اندوزی مانع رشد اقتصادی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه تکاثر به معنای رقابت و چشم و هم چشمی کردن نیز به رشد اقتصادی آسیب خواهد زد، افزود: تفاخر به مال و اولاد و قبیله مانعی برای رشد اقتصادی است.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: هر کجا که تعصبات قومی و قبیله ای وجود داشته باشد اقتصاد در مسیر خود شکوفا نخواهد شد.

وی از وجود تفاخر و تعصب قومی در جامعه به عنوان تارهای عنکبوتی یاد کرد که مانع رشد می شود و گفت: این موضوع تنها یک بحث نظری نیست و در عمل نیز این امر ثابت شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه هر جا که تعصب قبیله ای باشد رشد اقتصادی وجود ندارد، عنوان کرد: زندگی دنیا باید به دور از هر گونه دنیا طلبی و زیاده خواهی باشد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با اشاره به آسیب های تکاثر به معنای افزون طلبی در عرصه اقتصادی، گفت: آنچه اقتصاد جامعه را فلج می کند رانت خواری و زیاده خواهی است.

وی با تاکید بر اینکه جامعه در حوزه اقتصاد بیش از ثروت به اخلاق نیاز دارد، گفت: مطابق حدیثی از حضرت علی(ع) تکاثر به معنای افزون طلبی موجب از بین رفتن دین و قصاوت قلب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: مطابق دستورات دین مبین اسلام و نظام اقتصادی اسلامی راه چاره رشد در زمینه کسب و کار تقوا است.