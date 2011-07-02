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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

در چهار محال و بختیاری/

کارگاه تخصصی آشنایی با امور گمرکی گشایش یافت

کارگاه تخصصی آشنایی با امور گمرکی گشایش یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارگاه تخصصی آشنایی با امور گمرکی و ترخیص کالا دراستان چهارمحال و بختیاری گشایش یافت.

سرپرست معاونت خارجی سازمان بازرگانی چهارمحال وبختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارگاه آموزشی دوروزه به منظورارتقای اطلاعات واحدهای تولیدی، تجار و بازرگانان، آشنایی با اطلاعات واصول تجارت نوین، سیستمهای تشویق صادرات، پوششهای حمایتی و بیمه ای، بازاریابی، آشنایی با مقررات وبخشنامه ها برگزارشده است.

سیاوش نظری ازحضور بیش از40 بازرگان استان دراین دوره آموزشی تخصصی خبرداد و افزود: حضور تجار و بازرگانان دراین کارگاه تخصصی اختیاری است.
 
کارگاه تخصصی آشنایی با امورگمرکی و ترخیص کالا به مدت 16 ساعت در مرکز آموزش بازرگانی چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است.
کد مطلب 1349232

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