کارگاه تخصصی آشنایی با امور گمرکی گشایش یافت

سرپرست معاونت خارجی سازمان بازرگانی چهارمحال وبختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارگاه آموزشی دوروزه به منظورارتقای اطلاعات واحدهای تولیدی، تجار و بازرگانان، آشنایی با اطلاعات واصول تجارت نوین، سیستمهای تشویق صادرات، پوششهای حمایتی و بیمه ای، بازاریابی، آشنایی با مقررات وبخشنامه ها برگزارشده است.

سیاوش نظری ازحضور بیش از40 بازرگان استان دراین دوره آموزشی تخصصی خبرداد و افزود: حضور تجار و بازرگانان دراین کارگاه تخصصی اختیاری است.

کارگاه تخصصی آشنایی با امورگمرکی و ترخیص کالا به مدت 16 ساعت در مرکز آموزش بازرگانی چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است.