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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۲

تعداد متقاضیان کنکور امسال بوشهر 3 هزار نفر کاهش یافته است

تعداد متقاضیان کنکور امسال بوشهر 3 هزار نفر کاهش یافته است

بوشهر- خبرگزاری مهر: نماینده سازمان سنجش آموزش کشور در استان بوشهر گفت: تعداد متقاضیان کنکور امسال استان بوشهر 3 هزار و 158 نفر نسبت به کنکور پارسال کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله سعیدی نیا عصر شنبه در جریان بازدید استاندار بوشهر در حوزه امتحانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر اظهارداشت: پارسال 19 هزار و 787 داوطلب از استان بوشهر در آزمون سراسری شرکت کردند در حالی که این تعداد به 16 هزار و 629 داوطلب کاهش یافته است.

وی افزود: کنکور 90 در استان بوشهر در 5 گروه آزمایشی ریاضی و فنی، هنر، علوم تجربی، زبان های خارجی و علوم انسانی برگزار شد که 62 درصد داوطلبان را بانوان تشکیل می دادند.

نماینده سازمان سنجش آموزش کشور در استان بوشهر گفت: 5 هزار و 177 داوطلب گروه گروه علوم انسانی که 31 درصد داوطلبان کنکور را شامل می شوند در 10 حوزه امتحانی استان در این رقابت علمی شرکت کردند.

سعیدی نیا افزود: گروه علوم تجربی با 6 هزار و 55 داوطلب بیشترین داوطلب را در استان بوشهر دارد در حالی که پارسال آزمون گروه علوم انسانی، شلوغ ترین گروه محسویب می شد.

کد مطلب 1349238

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