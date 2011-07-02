تعداد متقاضیان کنکور امسال بوشهر 3 هزار نفر کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله سعیدی نیا عصر شنبه در جریان بازدید استاندار بوشهر در حوزه امتحانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر اظهارداشت: پارسال 19 هزار و 787 داوطلب از استان بوشهر در آزمون سراسری شرکت کردند در حالی که این تعداد به 16 هزار و 629 داوطلب کاهش یافته است.

وی افزود: کنکور 90 در استان بوشهر در 5 گروه آزمایشی ریاضی و فنی، هنر، علوم تجربی، زبان های خارجی و علوم انسانی برگزار شد که 62 درصد داوطلبان را بانوان تشکیل می دادند.

نماینده سازمان سنجش آموزش کشور در استان بوشهر گفت: 5 هزار و 177 داوطلب گروه گروه علوم انسانی که 31 درصد داوطلبان کنکور را شامل می شوند در 10 حوزه امتحانی استان در این رقابت علمی شرکت کردند .