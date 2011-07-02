دلار دولتی ارزان و دلار آزاد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی روند کاهشی قیمت دلار توسط بانک مرکزی برای تک نرخی کردن قیمت دلار، بانک مرکزی امروز شنبه هم نرخ دلار دولتی را کاهش داد و نرخ آن را حدود 1064 تومان تعیین کرد.

اما نرخ دلار در بازار آزاد بر خلاف سیاست گذاری های ارزی بانک مرکزی افزایش یافت و به 1170 تومان رسید.

همچنین بانک مرکزی نرخ یورو در بازار رسمی را به 1545 تومان افزایش داد و نرخ یورو در بازار آزاد هم به 1705 تومان بالا رفت.

بانک مرکزی امروز نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را برای عرضه در شعب بانک ملی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 426 هزار و 400 تومان، نیم سکه را 213 هزار و 200 تومان و ربع سکه را 120 هزار و 640 تومان تعیین کرد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار 454 هزار تومان، طرح جدید 431 هزار تومان، نیم سکه 216 هزار تومان، ربع سکه 128هزار تومان و سکه گرمی را 73 هزار و 500 تومان است.

قیمت هر اونس طلا امروز در بازارهای خارجی 1487 دلار و نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 42 هزار و 730 تومان تعیین شد.