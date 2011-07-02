تخلفات راهنمایی و رانندگی در سیرجان 60 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام علی نخعی با اشاره به کاهش 60 درصدی تخلفات راهنمایی و رانندگی در سیرجان گفت: هزار و 721 پرونده مربوط به راهنمایی و رانندگی در بخش تخلفات راهنمایی و رانندگی مورد بررسی قرار گرفته است.

حجت الاسلام نخعی همچنین با اشاره به کاهش 11 درصدی آمار طلاق در این شهرستان گفت: طی سال گذشته شاهد 53 مورد سازش در پرونده های طلاق بودیم.

این مسئول آمار پرونده های طلاق در سیرجان طی سال گذشته را 418 مورد عنوان کرد و افزود: طی مدت زمان ذکر شده شاهد رشد چهار درصدی پروندهای ورودی قوه قضائیه سیرجان بودیم.

وی گفت: سال گذشته 29 هزار و 531 مورد پرونده وارد دادگستری سیرجان شده است و ماهانه دو هزار و 460 پرونده مورد بررسی قرار می گیرد.