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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۳

مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در مشهد برگزار می شود

مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی میرسیستانی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه دختران در این مسابقات در رشته های والیبال، بسکتبال و هندبال با هم به رقابت می پردازند، بیان کرد: این مسابقات از 12 تیر تا 5 مرداد ماه آینده برگزار می شود.

میرسیستانی افزود: در این رقابت ها، 157 تیم و هزار و 700 دختر ورزشکار از مدارس سطح کشور حضور خواهند داشت.

وی همچنین از پایان رقابت های ورزشی دختران دانش آموز خراسان رضوی در رشته های دو میدانی، شنا و آمادگی جسمانی خبر داد.

میرسیستانی اظهار کرد: در رشته آمادگی جسمانی و در مقطع متوسطه که با حضور 10تیم و 100 نفر شرکت کننده در سالن ورزشی دانش آموز برگزار شد، تیم های سبزوار، نیشابور و تبادکان عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

وی افزود: در رشته دو ومیدانی و در مقطع راهنمایی تیم های سبزوار، ناحیه6 و ناحیه 5 مشهد و در مقطع متوسطه تیم های ناحیه6 مشهد، تربت حیدریه و نیشابور موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.

میرسیستانی تصریح کرد: در رقابت های شنا نیز در مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه  تیم های نواحی 3، 4 و 6  مشهد، حائز عناوین اول تا سوم شدند.
 

کد مطلب 1349258

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