کشف و ضبط 15 هزار فیلم غیرمجاز در اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این عملیات که با هماهنگی میان اداره اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان اسلامشهر و بازرسان ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری در قالب دو اکیپ عملیاتی صورت گرفت، بیش از 15هزار فیلم کپی غیرمجاز و غیراخلاقی به همراه دو دستگاه رایتر (یک در ده) در یک واحد مسکونی کشف و ضبط شد.

عوامل این اقدام غیرقانونی پس از تولید محصولات، آن را به صورت عمده در میان دستفروشان شهرستان اسلامشهر توزیع می‌کردند. در طی این عملیات دو تن دستگیر شده و پس از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.