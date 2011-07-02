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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

کشف و ضبط 15 هزار فیلم غیرمجاز در اسلامشهر

ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری طی عملیاتی یکی از مراکز تولید و توزیع فیلم‌های غیرمجاز را در شهرستان اسلامشهر ضبط و کشف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این عملیات که با هماهنگی میان اداره اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان اسلامشهر و بازرسان ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری در قالب دو اکیپ عملیاتی صورت گرفت، بیش از 15هزار فیلم کپی غیرمجاز و غیراخلاقی به همراه دو دستگاه رایتر (یک در ده) در یک واحد مسکونی کشف و ضبط شد.

عوامل این اقدام غیرقانونی پس از تولید محصولات، آن را به صورت عمده در میان دستفروشان شهرستان اسلامشهر توزیع می‌کردند. در طی این عملیات دو تن دستگیر شده و پس از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 1349274

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