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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

هادی آیت اللهی خبر داد:

مخالفت هیئت رئیسه با انتخابات پیش از موعد فدراسیون فوتبال

مخالفت هیئت رئیسه با انتخابات پیش از موعد فدراسیون فوتبال

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون در زمان مقرر و دی ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی آیت اللهی ضمن اعلام این خبر درخصوص جلسه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: در این نشست علاوه بر موضوعات مطروحه درخصوص دستور جلسه، علی کفاشیان ریاست فدراسیون با اصرار از اعضا هیئت رئیسه خواست تا مجمع انتخاباتی فدراسیون پیش از موعد مقرر در دستور کار هیئت رئیسه قرار گیرد که اعضا به اتفاق اعلام کردند که به دلیل حفظ حریم و حضانت از جایگاه فوتبال، مجمع انتخاباتی فدراسیون پس از پایان دوره تکلیفی در پایان سال جاری و طبق تقویم برگزار شود.

بدنبال حذف تیم فوتبال امید از رقابتهای مقدماتی المپیک و بالا گرفتن انتقادات نسبت به عملکرد فدراسیون فوتبال ، شایعاتی مبنی بر استعفای علی کفاشیان و برپایی مجمع اضطراری فدراسیون فوتبال مطرح شده بود .

کد مطلب 1349289

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