دولت خاتمي در حق فرهنگ روشنفكري كشور ظلم كرده است// دولت حق ندارد باني توسعه سياسي شود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر در اين ميزگرد كه در حاشيه نمايشگاه وزارت كشور برگزار شد حشمت الله فلاحت پيشه با بيان اينكه توسعه سياسي را به عنوان يك واقعيت مي پذيرد و از موانع و كارنامه موفق دولت خاتمي در اين زمينه آگاه است گفت: سوال اينجاست كه اگر واقع توسعه سياسي در كشور پياده شده چرا امروز به تعريف آن نياز داريم.

وي اوج توسعه سياسي را كه از انقلاب مشروطه آغاز شده بود انقلاب اسلامي در سال 57 خواندو گفت: توسعه سياسي در ايران يك روند پايدار است و همين توسعه سياسي است كه علي رغم تعدد افكار و قوميتها طي ساليان طولاني وعلي رغم وقايع منطقه تماميت ارضي كشور را حفظ كرد.

وي با بيان اين كه توسعه سياسي و دموكراسي جرم نيست تاكيد كرد: دموكراسي بايد در قالب فرهنگ سياسي كشور تعريف شود و دموكراسي مورد خواست آمريكا و تعريف اقتدار طلبانه دموكراسي و تحميل اقتدار گرايانه ارزشها قابل پذيرش نيست.

فلاحت پيشه لازمه توسعه سايسي را توسعه از پايين خواند و گفت: مردم بايد خود نظام دموكراتيك را شكل دهند و نه آنگونه كه آمريكا قصد دارد در آمريكا و افغانستان پياده كند.

اين نماينده مجلس افزود: نوعي ازنظام دمكراتيك مي تواند در برابر تهديدهاي جهاني مقاومت كند كه به جاي تهديد زدايي از آمريكا، اساس كار را بر جذب مردم بر بدنه حكومت قرار دهد.

نماينده مردم اسلام آباد غرب با بيان اينكه مشكل بسياري از جوانان امروز مشكل معيشتي است ونه مشكل سياسي بر لزوم توازن توسعه اقتصادي و سياسي تاكيد كرد و گفت: نگاه سياسي به توسعه اقتصادي يك ظلم بود.

وي آمار ارائه شده از سوي دولت مبني بر كاهش آمار بيكاري از 24 درصد در سال گذشته به 12 درصد را غير واقعي خواند و افزود: به هيچ عنوان نمي توان پذيرفت كه توسعه سياسي مقدمه توسعه اقتصادي باشد.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه دولت حق ندارد باني توسعه سياسي شود، گام نهادن دولت در اين وادي را زمينه ساز حزب سازي از بالا خواند و گفت: ما حق نداريم بودجه مملكت را براي توسعه سياسي هزينه كنيم بلكه قشر متوسط جامعه خود بايد بتوانند با تشكيل احزاب سياسي توسعه سياسي را ارتقاء دهند.