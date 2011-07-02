  1. استانها
  2. البرز
۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۹

شش مسئولیت ایزو بر عهده کارشناس سازمان استاندارد ایران است

شش مسئولیت ایزو بر عهده کارشناس سازمان استاندارد ایران است

کرج - خبرگزاری مهر: شش مسئولیت ایزو بر عهده م‍‍‍ژده روشن طبری کارشناس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مژده روشن طبری، میکروبیولوژیست سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) است و در حال حاضر دبیر سه کمیته فنی ایزو نیز هست.

وی همچنین رئیس سه کار گروه سازمان ایزو است و به عنوان یکی از موثرترین افراد این سازمان شناخته می شود.

چهل و یکمین کمیته تایید مراکز آموزشی برگزار شد

چهل و یکمین کمیته تایید مراکز آموزشی در راستای تحقق اهداف مربوطه  در محل دفتر آموزش و ترویج برگزار شد.

دراین کمیته ، پرونده تعداد 10 مرکز آموزشی متقاضی تمدید، افزایش زمینه، دامنه و اخذ تاییدیه آموزشی جهت همکاری با سازمان استاندارد از استانهای تهران، فارس ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، خراسان رضوی ، گیلان و قم  بررسی شد.

همچنین پرونده های مربوطه در زمینه های آموزش استانداردسازی ( آموزش دوره های مرتبط با  تدوین استاندارد و استانداردهای مرتبط با حوزه اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها)، سیستمهای مدیریتی، تکنیکهای کیفیت، فنی و مهندسی دررشته های خوراک و فرآورده های کشاورزی، میکروبیولوژی، بسته بندی، اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها ، مکانیک و فلزشناسی ( سیستمهای گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ) و صنایع شیمیایی و پلیمر  تایید شدند.

این پرونده ها در سطوح ملی و منطقه ای ( مناطق 1، 3 ، 2  و 5 ) و استانی مورد تایید قرار گرفته اند.

کد مطلب 1349316

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها