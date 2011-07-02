شش مسئولیت ایزو بر عهده کارشناس سازمان استاندارد ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مژده روشن طبری، میکروبیولوژیست سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) است و در حال حاضر دبیر سه کمیته فنی ایزو نیز هست.

وی همچنین رئیس سه کار گروه سازمان ایزو است و به عنوان یکی از موثرترین افراد این سازمان شناخته می شود.

چهل و یکمین کمیته تایید مراکز آموزشی برگزار شد

چهل و یکمین کمیته تایید مراکز آموزشی در راستای تحقق اهداف مربوطه در محل دفتر آموزش و ترویج برگزار شد.

دراین کمیته ، پرونده تعداد 10 مرکز آموزشی متقاضی تمدید، افزایش زمینه، دامنه و اخذ تاییدیه آموزشی جهت همکاری با سازمان استاندارد از استانهای تهران، فارس ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، خراسان رضوی ، گیلان و قم بررسی شد.

همچنین پرونده های مربوطه در زمینه های آموزش استانداردسازی ( آموزش دوره های مرتبط با تدوین استاندارد و استانداردهای مرتبط با حوزه اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها)، سیستمهای مدیریتی، تکنیکهای کیفیت، فنی و مهندسی دررشته های خوراک و فرآورده های کشاورزی، میکروبیولوژی، بسته بندی، اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها ، مکانیک و فلزشناسی ( سیستمهای گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ) و صنایع شیمیایی و پلیمر تایید شدند.

این پرونده ها در سطوح ملی و منطقه ای ( مناطق 1، 3 ، 2 و 5 ) و استانی مورد تایید قرار گرفته اند.