هشدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شبكه خبري " الجزيره "

درپي نمايش متحرك (انيميشن)توهين آميز نسبت به جمهوري اسلامي ايران طي روزهاي گذشته در پايگاه اطلاع رساني شبكه " الجزيره " ، مدير كل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي طي نامه اي خطاب به مدير كل اين شبكه مراتب اعتراض شديد جمهوري اسلامي ايران را به اين اقدام غير حرفه اي را به اطلاع وي رساند .