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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۸:۰۹

هشدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شبكه خبري " الجزيره "

درپي نمايش متحرك (انيميشن)توهين آميز نسبت به جمهوري اسلامي ايران طي روزهاي گذشته در پايگاه اطلاع رساني شبكه " الجزيره " ، مدير كل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي طي نامه اي خطاب به مدير كل اين شبكه مراتب اعتراض شديد جمهوري اسلامي ايران را به اين اقدام غير حرفه اي را به اطلاع وي رساند .

به گزارش خبر گزاري " مهر"  به نقل از معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي ، محمد حسين خوشوقت  دراين نامه خطاب به آقاي " وضاح خنفر " آورده است :  در صورت عدم حذف تصوير مورد اشاره و ادامه اين روند،  وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي  ناگزير خواهد بود با تدبيري از جمله محدود ساختن فعاليت هاي نمايندگي " الجزيره " درايران را مورد مطالعه قرار دهد.

کد مطلب 134932

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