مقامات آمریکایی حق اظهارنظر بجای آژانس اتمی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که در آخرین روز مسئولیت در وزارت دفاع این کشور مدعی دخالت ایران در تلفات نیروهای آمریکایی در عراق، و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ظرف یک تا سه سال آینده گفت: دروغ‌های تکراری و ادعاهای مضحک وزیر دفاع آمریکا برای توجیه سیاست‌ها و اقدامات غلطی است که ایشان در دوره مسئولیتش در وزارت دفاع آمریکا بکار گرفته است.

وی با بیان اینکه مقامات بلندپایه نظامی آمریکا ده سال پیش نیز مدعی بودند که ایران ظرف یک تا سه سال به سلاح هسته‌ای دست پیدا می کند و از آن ادعا 7 سال گذشته است و خبری نشد، لذا مجدداً آن ادعای دروغ را تکرار می کنند، گفت: هیچیک از مقامات آمریکایی از جمله وزیر دفاع آن کشور حق ندارند خود را بجای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که بارها به عدم انحراف در برنامه هسته‌ای ایران اعتراف کرده ، بنشانند و این دروغهای بزرگ را اختراع کنند.

وزیر دفاع توصیه کرد: مقامات آمریکایی بجای اتهام‌زنی به دیگران بهتر است در سیاست‌ها و روش خود تجدیدنظر اساسی کنند، زیرا علت اصلی شکست برنامه‌های آمریکا در منطقه بویژه در عراق و افغانستان ریشه در سیاست‌های غلط این رژیم دارد، مردم هیچ کشوری با حضور مزدوران امنیتی در خاک خود موافقت نمی کنند و مردم عراق نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

وحیدی همچنین در خصوص رزمایش موشکی پیامبر اعظم اظهار داشت: رزمایش موشکی پیامبر اعظم 6 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشانگر توانمندی بسیار بالای جمهوری اسلامی ایران در تولید، طراحی و بکارگیری انواع موشک با بردهای مختلف، با اتکا به توان داخلی است و نشان داد که تحریم‌های اعمال شده هیچگونه تاثیری بر توانمندی موشکی ایران ندارد.



