مقامات آمریکایی حق اظهارنظر بجای آژانس اتمی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که در آخرین روز مسئولیت در وزارت دفاع این کشور مدعی دخالت ایران در تلفات نیروهای آمریکایی در عراق، و احتمال دستیابی ایران به سلاح هستهای ظرف یک تا سه سال آینده گفت: دروغهای تکراری و ادعاهای مضحک وزیر دفاع آمریکا برای توجیه سیاستها و اقدامات غلطی است که ایشان در دوره مسئولیتش در وزارت دفاع آمریکا بکار گرفته است.
وی با بیان اینکه مقامات بلندپایه نظامی آمریکا ده سال پیش نیز مدعی بودند که ایران ظرف یک تا سه سال به سلاح هستهای دست پیدا می کند و از آن ادعا 7 سال گذشته است و خبری نشد، لذا مجدداً آن ادعای دروغ را تکرار می کنند، گفت: هیچیک از مقامات آمریکایی از جمله وزیر دفاع آن کشور حق ندارند خود را بجای آژانس بینالمللی انرژی هستهای که بارها به عدم انحراف در برنامه هستهای ایران اعتراف کرده ، بنشانند و این دروغهای بزرگ را اختراع کنند.
نظر شما