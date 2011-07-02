  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

12 هزار حلقه سی دی غیرمجاز در کرمانشاه کشف شد

12 هزار حلقه سی دی غیرمجاز در کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: کشف 12 هزار حلقه "سی دی" غیر مجاز ، دستگیری 50 سارق و توقیف 206 دستگاه وسیله نقلیه متخلف، از جمله دستاوردهای چهار روز اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهر کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدایزدی، در خصوص اقدامات انجام گرفته توسط ماموران یگانهای مختلف این فرماندهی طی چهار روز اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی ، از دستگیری 50 سارق ، شش عامل درگیری ، سه قاچاقچی ، دو آدم ربا و چهار نفر شرور و اراذل و اوباش خبر داد .

سرهنگ ایزدی، کشف 12.56 گرم کراک ، 30عدد آمپول مواد مخدر ، 8.70 گرم هروئین ، 11.50 گرم حشیش ، 47.70 گرم تریاک ، 62 گرم شیره تریاک ، 30 گرم شیشه ، 25 عدد پایپ و 1120 حبه قرص ترامادول را، از دیگر دستاوردهای مجموعه انتظامی شهرستان کرمانشاه طی مدت اجرای طرح مذکور اعلام کرد .

وی با اشاره به پلمپ 30 واحد صنفی متخلف در نقاط مختلف سطح شهر کرمانشاه افزود : طی مدت مذکور ، 751 عدد قلیان و 12 هزار و 202 حلقه "سی دی" و "دی وی دی" غیر مجاز نیز از متخلفان کشف و ضبط شد .

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد : طی مدت چهار روز اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، 206 دستگاه وسیله نقلیه موتوری متخلف، شامل 76 دستگاه خودرو و 130 دستگاه موتور سیکلت توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شدند.

کد مطلب 1349331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها