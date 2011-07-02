حضور پرقدرت ایثار قم در سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر کشور

علی خوش رفتار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار سال گذشته با تلاش و تحمل سختی های فراوان موفق به کسب جواز صعود به رقابت های سوپر لیگ باشگاه های کشور شده است و طبیعی است که باید با قدرت وارد لیگ شود.



وی تصریح کرد: به هیچ عنوان تمایل نداریم که در نخستین تجربه حضوردر مسابقات لیگ برتر یا سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور زنگ تفریح حریفان باشیم بلکه آمده ایم تا ثابت کنیم که جانبازان و معلولین قمی در ورزش و به خصوص بسکتبال با ویلچر توانمندی های زیادی دارند.



مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در ادامه با اشاره به زمان آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور افزود: با توجه به اینکه مسابقات همه ساله در نیمه دوم سال برگزار می‌شد، بر همین اساس رقابت‌های فصل جدید نیز از اواخر مهرماه، براساس برنامه‌های زمان‌بندی شده، بر اساس برنامه ریزی کمیته بسکتبال با ویلچر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین کشورمان برگزار می‌شود.



وی به وضعیت تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان ایثار استان قم اشاره کرد و گفت: این تیم همواره در رقابت‌های لیگ دسته اول از جمله تیم‌های مدعی بوده است که با حداقل امکانات موفق به کسب مقام‌های خوبی شده است و تلاش خواهیم کرد تا با آمادگی کامل در پیکارهای فصل جدید حاضر شود.



خوش رفتار تصریح کرد: وضعیت تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان ایثار استان قم مطلوب است و خوشبختانه با کمک سایر همکاران در هیئت تلاش کرده‌ایم که تیمی قوی و مطمئن را برای مسابقات فصل جدید لیگ برتر آماده کنیم.



وی در ادامه به وضعیت ورزش جانبازان و معلولین در قم اشاره کرد و اظهار داشت: هیئت قم با تمام توان زمینه جذب جانبازان و معلولان را که بعضی از آنها از مشکلات جسمانی نیز رنج می‌برند به محیط ورزش فراهم کرده است تا بلکه از این طریق تاثیرات مثبتی در روحیه و جسم آنان داشته باشد.



خوش رفتار به موفقیت‌های ورزشکاران جانباز و معلول استان در رقابت‌های مختلف ورزش کشور اشاره کرد و بیان داشت: خوشبختانه در اکثر رشته‌ها ورزشکاران جانباز و معلول استان قم توانمندی خود را اثبات کرده‌اند و این موفقیت ها علاوه بر بسکتبال با ویلچر در رشته هایی نظر تنیس، شنا و تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان قم در رقابت‌های لیگ و قهرمانی باشگاه‌های کشور رقم خورده است.



مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در پایان با مهم توصیف کردن توجه به ورزش جانبازان و معلولان تاکید کرد: توجه به ورزش و تمرینات ورزشی یکی از اصلی‌ترین نیازهای جانبازان و معلولان است که توسعه و تعمیم آن، نیاز به همت و خواست جانبازان و معلولان و تامین امکانات توسط مسئولان بستگی دارد.

