آثار نفیس قرآنی گنجینه آستان قدس رضوی احیاء می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ضرابی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه گنجینه ها و موزهای آستان قدس رضوی دارای آثار نفیس، کمیاب و حتی منحصر به فرد است، تصریح کرد: از آنجا که بیشتر این آثار موقوفه بوده و به دلیل قدرت و ارزرشهای بالای آنها نمایش عمومی آنان وجود ندارد بنا داریم تا با مثنی سازی عین به عین این آثار علاقمندان بتوانند از آنها بره برداری کنند.

وی افزود: در فاز اول و به منظور آشنایی بیشتر هنرمندان با نحوه انجام کار هفت اثر تذهیب، گل و و مرغ و جلدهای روغنی از دوران سلجوقی و تیموری انتخاب و مثنی سازی شدند.

ضرابی عنوان کرد: در این روند هنرمندان با رنگهای طبیعی و استفاده از طلای اصل سعی در حفظ هر چه اصالت آثار داشتند.

مدیر عامل موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی ادامه داد: در فاز دوم آثاری از کتابخانه و موزه ملک مربوط به دورهای مختلف تاریخی احیاء می شود.

ضرابی اظهار کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال 25 اثر برجسته تذهیب در این کارگاه احیاء و برای نمایش عموم آماده سازی شود.