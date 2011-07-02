دلایل هجمه چندگانه علیه مقاومت/ برخی ها به کیفرخواست دل بسته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد،"محمد رعد" گفت : برخی برای مقابله با مقاومتی که به آمریکایی ها نه گفته است فقط به کیفرخواست دل بسته اند، اما این کیفرخواست مورد توجه کسی نیست.

رئیس فراکسیون پارلمانی حزب الله تصریح کرد: حملات علیه حزب الله به سبب پایداری آن در معادله لبنان است.آمریکایی ها و اروپایی ها به شدت به دنبال حمایت از رژیم صهیونیستی هستند

رعد افزود: دولت نجیب میقاتی تا سال 2013 پابرجا خواهد ماند و طرفداران دادگاه بین المللی نخواهند توانست خللی در مسیر آن ایجاد کنند.

خاطر نشان می شود همانطور که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و بیشتر مقامات سیاسی و مذهبی لبنان هشدار دادند دادگاه آمریکایی صهیونیستی که به بهانه رسیدگی به ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان تشکیل شده است، امنیت و ثبات لبنان و وحدت لبنانی ها را هدف قرار داده و درصدد تفرقه افکنی میان لبنانی هاست، هیئت اعزامی از این دادگاه روز پنجشنبه نهم تیرماه، متن کیفرخواست را به دادستان کل لبنان تحویل داد که بر اساس گزارشهای رسانه ای، اعضای حزب الله را متهم کرده است.