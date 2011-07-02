۲۵۶ دانشجوی معلول زنجانی کمک هزینه تحصیل دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای اجرایی کردن ماده ۸ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و با هدف برابر سازی فرصتهای آموزشی و تحصیلی شهریه این دانشجویان پرداخت شد.



معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان افزود: این کمک هزینه تحصیلی به کلیه دانشجویانی که تحت پوشش بهزیستی هستند و در دانشگاه های آزاد، پیام نور و مراکز غیر انتفاعی تحصیل می کنند نیز تعلق گرفته است.



وی داشتن تأییدیه کمیسیون پزشکی، گزارش مددکاری و مدارک مبنی بر پذیرش و قبولی در کنکور را از مدارک مورد نیاز جهت پرداخت شهریه دانشجویان معلول عنوان کرد و ابراز داشت: اولویت پرداخت شهریه با دانشجویان معلولی است که در شهر محل زندگی خانواده خود مشغول به تحصیل هستند .



محمدی افزود: سازمان تعهدی در قبال پرداخت کمک هزینه شهریه واحدهای مردودی ندارد.



معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان افزود: در حال حاضر شهریه دوره کاردانی تا سقف سه میلیون ریال، کارشناسی ۵ میلیون ریال و ارشد تا سقف ۱۰ میلیون ریال در هر ترم از سوی بهزیستی پرداخت می شود.



محمدی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ دانشجو در شهر زنجان،۳۱ نفر خرمدره ،۱۹ نفر ابهر،۶ نفر ماهنشان و ۶ نفر در طارم مشغول به تحصیل هستند که بصورت ترمی شهریه آنها لحاظ می شود.



وی ادامه داد: شهریه دانشجویان دکترا با موافقت بهزیستی کشور و پیشنهاد مبلغ شهریه طبق کارنامه از طرف بهزیستی استان پرداخت می شود