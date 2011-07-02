صنعت حفاری در کشور باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی پیش از ظهر شنبه در نشست هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران که با حضور معاونان وزیر و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران در اهواز برگزار شد، از فعالیتهای شرکت ملی حفاری ایران در سه دهه گذشته قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهداف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در برنامه پنجم توسعه گفت: شرکت ملی حفاری باید بیشترین تلاش خود را برای تحقق اهداف این برنامه به کار گیرد.



علی آبادی رقابت میان شرکتهای حفاری خصوصی در زمینه کیفیت عملیات حفاری و حضور فعال تر در عرصه این صنعت را یادآور شد و تصریح کرد: حلقه واسط و چرخ محرکه صنعت نفت، حفاری است و این صنعت تاثیر مستقیم بر تولید نفت کشور دارد.



سرپرست وزارت نفت با اشاره به توانمندیهای شرکت ملی حفاری ایران در بخشهای عملیاتی و خدمات فنی و تخصصی گفت: گسترش و توسعه روزافزون صنعت حفاری کشور و تجهیز هرچه بیشتر آن به دانش روزآمد، نیاز جدی و از اولویتهای اصلی وزارت نفت است.



علی آبادی افزود: کارکردن در گرمای طاقت فرسای خوزستان مصداق واقعی جهاد فی سبیل الله است و باید از کسانی که در گوشه و کنار خوزستان کار را پس از انقلاب از متخصصان خارجی به دست گرفتند و بدون امکانات تنها با تکیه بر تجربه و ایثار موجب شدند که هر روز چاهی در منطقه‌ای از کشور حفاری شود، تشکر کرد.



شرکت ملی حفاری ایران نیز که حوزه ستادی آن در اهواز استقرار دارد، یکی از شرکتهای بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که با توجه به توان عملیاتی، بیش از 90 درصد حفاری چاه های نفت و گاز در حوزه خشکی و دریایی 10 استان نفت خیز کشور را به عهده دارد.