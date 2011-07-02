طرح پرورش ماهیان خاویاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ظهر شنبه در مراسم نمادین این طرح با اشاره به اینکه ماهیان خاویاری یکی از با ارزش ترین ماهیان جهان است، بیان داشت: درچند سال اخیر صید ماهیان خاویاری بدلیل صید و بهره بهرداری بیش از حد مجاز، وانواع آلودگی ها و خصوصیات بیولوژی و.... با کاهش روبروشده است.

غلامرضا هادربادی ادامه داد: هم اکنون پرورش اینگونه ماهی در مزارع پرور ش ماهی در آبهای داخلی سطح کشور، روند رو به رشدی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به منابع آبی فراوان در سطح استان و مستعد بودن این منابع جهت پرورش آبزیان اظهار داشت : در این طرح تعداد چهار هزار قطعه بچه ماهی خاویاری در سطح مزارع پرورش ماهی استان رها سازی خواهد شد.

هادربادی تصریح کرد: در مرحله اول تعداد 885 قطعه از گونه ماهی خاویاری شیپ در یکی از استخر های پرورش ماهی در شهرستان قاین (روستای تیغاب)رها سازی شد.

وی اضافه کرد: پرورش این گونه از ماهیان در استان به جهت تامین گوشت ماهیان خاویاری بوده و طول دوره پرورش 5-3 سال به طول خواهد انجامید.

هادربادی تاکید کرد: باتوجه به شرایط مناسب آب وهوای استان پرورش این گونه باارزش، بعنوان یکی از فعالیت های اقتصادی درآمد زا و اشتغالزا مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.