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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۱

صنعتکاران در گفتگو با مهر:

مدعیان انتظارات را برآورده نکردند/ کسی به فکر کشتی نیست

مدعیان انتظارات را برآورده نکردند/ کسی به فکر کشتی نیست

نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: کشتی گیران مدعی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در حد انتظار ظاهر نشدند.

محمدعلی صنعتکاران، نایب رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت‌های جهانی در حالی برگزار شد که تمام موجودیت کشتی ایران به جز یکی دو نفر در این مسابقات حضور داشتند.

دارنده مدال طلای جهان تاکید کرد: البته من از کشتی‌های برگزار شده راضی نیستم زیرا معتقدم نفرات ما باید با تمام توان در رقابت‌های مهم این چنینی حاضر شوند.

دارنده مدال نقره جهان تصریح کرد: کشتی گیران ما که باید حدود دو ماه دیگر در مسابقات گزینشی المپیک به میدان بروند باید همواره تمرین کنند و برای هر مسابقه‌ای آماده باشند.

"کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد باید پاسخگوی نتایج احتمالی باشد و برای همین در انتخاب نفرات عدالت را رعایت می‌‌کند"، صنعتکاران با بیان این جمله اظهار داشت: اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت‌های جهانی آغاز شده است و امیدوارم کادر فنی در فرصت باقی مانده تا این مسابقات نفرات منتخب خود را آماده حضور در پیکارهای سخت و طاقت فرسای پیش رو کند.

دارنده مدال برنز المپیک 1964 در پایان خاطر نشان کرد: کشتی در آستانه المپیک لندن نیازمند حمایت ویژه مسئولان است. تیم‌های نوجوانان و جوانان برای شرکت در مسابقات مهم پیش رو اردو می خواهند و اگر ما در این مسابقات نتوانیم نتیجه بگیریم باید پاسخگو باشیم. متاسفانه در حال حاضر کسی به فکر کشتی نیست و توجهی به این تیم‌ها ندارد.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت‌های جهانی و گزینشی المپیک لندن روزهای 8 و 9 تیرماه در ساری برگزار شد.

کد مطلب 1349359

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