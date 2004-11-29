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۹ آذر ۱۳۸۳، ۲۰:۴۵

دراظهاراتي غير منطقي ودخالت گرانه برغم توافق دو جانبه و تعهدات طرف اروپايي :

بلر: روي قول ايران حساب مي كنم// وظيفه ماست تا تضمين از ايران بگيريم

توني بلر نخست وزير انگلستان امروز اعلام كرد كه روي قول ايران مبني بر توقف برنامه هاي غني سازي اورانيوم كه احتمالاً ايران را از تحريم سازمان ملل دور خواهد ساخت حساب مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بلر كه در كنفرانس خبري ماهيانه سخن مي گفت با اشاره به  اينكه كشورهاي اروپائي ميانجي و واسطه اين كار بودند اظهار داشت:"آلمان، فرانسه و انگليس بطور نزديك روي اين مساله كار مي كنند".

وي در ادامه اين گفتگو بدون كوچكترين اشاره به تعهدات طرف اروپايي در قبال ايران در اظهاراتي يك جانبه افزود : وظيفه ما اين شده تا اين تضمينها را از ايران بگيريم، اما بايد درك در پايان دريابيم كه ما بايد از ابزاري درست - آژانس بين المللي انرژي اتمي- استفاده كنيم و سپس مطمئن شويم تضمينهائي را كه آنها داده اند بدرستي از آن پيروي مي كنند.

از سوي ديگر نخست وزير انگليس در بياني خارج از موضوع وسخناني مداخله جويانه گفت ما از نيروهاي طرفدار دموكراسي در ايران نيز حمايت مي كنيم و از آنهائي كه دوست دارند از دموكراسي كه ما در اينجا بهره مند هستيم برخوردارشوند، حمايت مي كنيم.

همچنين بلر در ادامه با اشاره برنامه هاي هسته اي كره شمالي اعلام كرد مورد كره شمالي هم بسيار مهم است و من زماني كه "رو ميو هيون" رئيس جمهور كره جنوبي روز چهارشنبه براي ديداري به لندن خواهد آمد با وي پيرامون اين موضوع گفتگو خواهم كرد.

در همين رابطه خبرگزاري ها اعلام كردند كه محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي رسماً توقف كامل غني سازي اورانيوم از سوي ايران را مورد تائيد قرار داده است.

 

کد مطلب 134936

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