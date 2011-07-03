مصدومیت اجازه نداد با تمام توان مبارزه کنم/ هدفم مدال المپیک است

رضا یزدانی کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: چند روز قبل از مسابقات انتخابی تیم ملی از ناحیه ای پا و دقیقا همان جایی که باعث شد رقابتهای جهانی مسکو را از دست بدهم، مصدوم شدم.

وی ادامه داد: بدلیل همین مصدومیت نتوانستم تمرینات منظمی را پشت سر بگذارم و با حدود 30 درصد آمادگی در این مسابقات به میدان آمدم و بدنم آماده نبود.

یزدانی تصریح کرد: تا فینال رقابتهای انتخابی کشتی های خوبی را به نمایش گذاشتم اما در دیدار فینال بدنم جواب نداد و نتوانستم انتظارات تماشاگران مازندرانی را برآورده کنم.

وی تاکید کرد: به اردوی تیم ملی می آیم امیدوارم بتوانم در این فرصت باقی مانده تا رقابتهای جهانی ترکیه آماده شده و در صورت صلاحدید کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بتوانم در این مسابقات سهمیه حضور در المپیک را کسب کنم.

دارنده دو مدال برنز جهان در پایان خاطرنشان کرد: هدفم فقط و فقط مدال المپیک است و برای رسیدن به این مهم از هیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد.

رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابتهای جهانی و گزینشی المپیک لندن روزهای 8 و 9 تیر ماه در ساری برگزار شد.