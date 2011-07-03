محمود اسماعیل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسعود فرزندم در زمان کوتاه حضورش در اردوی تیم ملی در یکی از تمرینات از ناحیه مچ پا مصدوم شده بود و به همین دلیل نتوانست برای شرکت در مسابقات انتخابی تمرینات خوبی را دنبال کند.

وی ادامه داد: مسعود برای احترام به نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات شرکت کرد و امیدوارم مربیان تیم ملی که همواره نگاه مثبتی به کشتی گیران جوان داشته‌اند یکبار دیگر به وی فرصت بدهند.

اسماعیل‌پور تصریح کرد: یزدانی نیز چند روز پیش از مسابقات انتخابی دقیقا از همان ناحیه‌ای که در جام "زیلکوفسکی" لهستان مصدوم شده بود، آسیب دید و نتوانست تمرینات منظمی را دنبال کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم کادر فنی بار دیگر به مسعود و برخی کشتی گیران آینده‌دار که در مسابقات انتخابی تیم ملی نتوانستند در حد انتظار ظاهر شوند میدان بدهند و در نهایت کشتی ایران در رقابت‌های جهانی ترکیه نتیجه خوبی را بدست آورد.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت‌های جهانی و گزینشی المپیک لندن روزهای 8 و 9 تیرماه در ساری برگزار شد.