محمد حسین گلریز خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تعاونیهای مسکن مهر در استان فارس افزود: روند حرکتی شرکت تعاونیهای ساخت مسکن مهر در استان فارس بسیار مطلوب است و به طور یقین در پایان سال جاری شاهد خواهیم بود که تمامی شهروندان عضو این تعاونیها در منازل خود اقامت دارند.

وی یادآور شد: در فارس بیش از 270 هزار نفر در سایت اداره کل تعاون ثبت نام کرده که پس از پالایش ساخت بیش از 23 هزار واحد مسکن مهر در سراسر استان بر عهده ادارات تعاون بوده است.

مدیر کل تعاون استان فارس تصریح کرد: آنچه که اهمیت داشت شناسایی صحیح ظرفیتهای مسکن مهر و بر طرف کردن موانع اجرایی کردن این طرح بود که طی 36 ماه این روند به طول انجامید و سرانجام همه برنامه ریزیها اجرایی شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 60 درصد از واحدهای مسکن مهر تعاونیها یا تحویل و یا آماده واگذاری به اعضاست و 40 در صد باقیمانده نیز تا پایان امسال تحویل می شود.

گلریز خاتمی گفت: باتوجه به نظارتهای دقیق بر اجرای این طرح در استان توسط سازمان مسکن و شهرسازی، تعاون و سازمان نظام مهندسی فارس این طرح با کیفیت و سرعت بسیار خوب و قیمت مناسب اجرا شده است.

وی افزود : ساخت وساز پروژه های مسکن غیر مهر نیز در سطح کل استان فارس به سرعت در حال انجام است و به زودی شاهد واگذاری این پروژه ها خواهیم بود.