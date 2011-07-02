به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال مراسم قرعه کشی یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 روز سه شنبه چهاردهم تیرماه در محل سازمان لیگ برتر برگزار می‌شود.

سازمان لیگ برتر از مدیران و نمایندگان 18 تیم حاضر در مسابقات فوتبال لیگ برتر دعوت به عمل آورده است تا در این مراسم حضور یابند.

یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز سه شنبه 11 مردادماه آغاز خواهد شد. سپاهان اصفهان مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر است و تیم‌های داماش گیلان، مس سرچشمه کرمان و فجرمقاومت سپاسی شیراز نیز این فصل به جمع لیگ برتری‌های فوتبال ایران اضافه شده‌اند.