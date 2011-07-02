اقدامات برجسته تری در بحث اعتیاد صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: باید در سند جامع پیشگیری از اعتیاد جدی وارد شویم و درمان و پیشگری را در جامعه برجسته کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای تهیه سند جامع پیشگری از اعتیاد باید دو کار عمده صورت گیرد، بیان داشت: سند جامع را باید تشریح کرد و در اقدام دوم باید برش استانی برای این طرح در نظر گرفت.

وی با اشاره به اینکه این سند یک سند محوری اصلی است، بیان داشت: در راستای جلوگیری از اعتیاد در جامعه باید فعالیتهای فرهنگی و پیشگیرانه و آموزشی صورت گیرد.

جلالی با اشاره به اینکه انجام فعالیتهای آموزشی کار بزرگی در ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه است، بیان داشت: با انجام فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و اجتماعی باید گرایش مصرف مواد مخدر را در استان و کشور کاهش دهیم.

وی یاد آورشد: باید کانونهای هدف شناسایی و جامعه تحت پوشش هدف گذاری شود.