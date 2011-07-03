برگزاری سه دیدار تدارکاتی پیش از اردوی ترکیه/ تلاش باشگاه برای حفظ انصاریفرد

مجید صالح با بیان این مطلب به خبرنگار مهر، افزود : پس از پشت سر گذاشتن دو مرحله اردوی تهران و اردبیل، تمرینات تیم سایپا از روز شنبه در دو نوبت صبح و عصر در زمین اختصاصی باشگاه پیگیری می شود و طی یک هفته آینده نیز احتمالا دو تا سه دیدار تدارکاتی برگزار خواهیم کرد.

وی از تیم امید سایپا و تیم های لیگ دسته اولی به عنوان حریفان تدارکاتی سایپا نام برد و اظهار داشت: در صورتیکه شرایط فراهم باشد با یکی از تیم های لیگ برتری نیز طی روزهای پنج شنبه هفته جاری یا دوشنبه آینده دیدار خواهیم کرد .

سرمربی سایپا با مثبت ارزیابی کردن روند تمرینات تیم سایپا اظهار داشت: خوشبختانه تمرینات تیم خیلی زود آغاز شد و تقریبا با تمام نفرات تمرینات منظمی را دنبال می کنیم که این امر به دستیابی سریع به شکل تیمی کمک شایانی خواهد کرد.

وی در خصوص آخرین وضعیت وحید طالب لو و کریم انصاریفرد اظهار داشت: مذاکرات باشگاه با این دو بازیکن ادامه دارد و پس از بازگشت انصاریفرد از اردوی تیم ملی در اتریش وضعیت آنها برای پیوستن به سایپا مشخص خواهد شد.

صالح در پایان یادآور شد: تیم سایپا روز 22 تیرماه به منظور برپایی اردویی 10 روزه و برگزاری سه دیدار تدارکاتی مقابل تیم های نیمه حرفه ای ، سوپر لیگ و لیگ برتری ایران اردوی آماده سازی خود را در آنکارای ترکیه برپا خواهد کرد.