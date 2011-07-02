ضرورت دوری انقلابیون مصر از ورود به صحنه اختلافات داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریة مصر امروز در مقاله ای با عنوان "چالشهای پیش روی انقلاب" می نویسد: انقلاب 25 ژاویه مانند همه انقلابهای بزرگ با چالشهای بزرگی روبرو است.

چالشهای پیش روی انقلاب مصر را می توان به این شرح اعلام کرد :



نخست : همان دسیسه ها و توطئه هایی است که بازماندگان و عناصر رژیم سابق با هدف شکست این انقلاب طراحی می کنند.

دوم: میزان همراهی انقلابیون با آرزوها و خواست ملتها و در راس آن برقراری امنیت و ثبات برای مردم مصر و برخورداری آنان از یک زندگی آرام و همچنین برخورداری از عدالت اجتماعی و دیگر نیازها و حقوق بشری غیرقابل چشم پوشی است.

این روزنامه مصری درادامه تاکید می کند: برای مقابله با این چالشها نیاز است تا صحنه مصر از بازماندگان رژیم سابق که طی 40 سال در فساد و تباهی غوطه ور بودند، پاکسازی شود.

همچنین بیداری و هوشیاری کامل مورد نیاز است تا مبادا انقلابیون مصری از میدان التحریر وارد صحنه درگیری ها و اختلافات شوند چرا که درصورت بروز چنین وضعیتی همه بالهایی که به واسطه آن انقلاب مصر به پرواز درآمد تا به آمال و آرزوها و اهداف خود برسد قطعا می شکند.

الجمهوریة در پایان اشاره می کند: اما موضوع دیگر اشتیاق بسیار زیاد برای پاسخ گویی به خواست ملت است که صاحب انقلاب و نگهبان امین آن هستند.