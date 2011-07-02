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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۷

الجمهوریة تاکید کرد:

ضرورت دوری انقلابیون مصر از ورود به صحنه اختلافات داخلی

ضرورت دوری انقلابیون مصر از ورود به صحنه اختلافات داخلی

یک روزنامه عرب زبان با اشاره به چالشهای پیش روی انقلاب مصر هشدار داد: بروز هرگونه اختلاف بین انقلابیون مصر بالهای این انقلاب را که برای رسیدن به اهدافی عالی به پرواز درآمده، می شکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریة مصر امروز در مقاله ای با عنوان "چالشهای پیش روی انقلاب" می نویسد: انقلاب 25 ژاویه مانند همه انقلابهای بزرگ با چالشهای بزرگی روبرو است.

چالشهای پیش روی انقلاب مصر را می توان به این شرح اعلام کرد :

نخست : همان دسیسه ها و توطئه هایی است که بازماندگان و عناصر رژیم سابق با هدف شکست این انقلاب طراحی می کنند.

دوم: میزان همراهی انقلابیون با آرزوها و خواست ملتها و در راس آن برقراری امنیت و ثبات برای مردم مصر و برخورداری آنان از یک زندگی آرام و همچنین برخورداری از عدالت اجتماعی و دیگر نیازها و حقوق بشری غیرقابل چشم پوشی است.

این روزنامه مصری درادامه تاکید می کند: برای مقابله با این چالشها نیاز است تا صحنه مصر از بازماندگان رژیم سابق که طی 40 سال در فساد و تباهی غوطه ور بودند، پاکسازی شود.

همچنین بیداری و هوشیاری کامل مورد نیاز است تا مبادا انقلابیون مصری از میدان التحریر وارد صحنه درگیری ها و اختلافات شوند چرا که درصورت بروز چنین وضعیتی همه بالهایی که به واسطه آن انقلاب مصر به پرواز درآمد تا به آمال و آرزوها و اهداف خود برسد قطعا می شکند.

الجمهوریة در پایان اشاره می کند: اما موضوع دیگر اشتیاق بسیار زیاد برای پاسخ گویی به خواست ملت است که صاحب انقلاب و نگهبان امین آن هستند.

کد مطلب 1349389

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