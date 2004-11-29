البرادعي در جلسه شوراي حكام : دوربينهاي آژانس 20 سانتريفيوژ را تحت نظر دارند ، اما گفتگو با ايران در اين زمينه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر از وين، البرادعي در سخنان كوتاه خود در نشست شوراي حكام گفت: شما را به آنچه در ابتداي جلسه در دوشنبه گذشته شورا گفتم رجوع مي دهم كه آنجا خاطر نشان كردم كه با يك ملاحظه، آژانس قادر بوده تا تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي و فرآوري مواد توسط ايران را راستي آزمايي كند. آن ملاحظه مربوط به اين بود كه ايران در خواست كرده بود تا از 20 سانتريفيوژ براي فعاليتهاي تحقيقاتي استفاده كند. اكنون يادآوري مي كنم كه در اين خصوص همچنان مشغول صحبت و بررسي هستيم.

وي افزود: ديروز 28 نوامبر من نامه اي از ايران دريافت كردم كه ايران تاكيد كرده بود به آژانس اجازه مي دهد اين سانتريفيوژها را تحت نظارت قرار دهد. ايران همچنين گفت كه قصد عمليات آزمايشي با اين سانتريفيوژها به همراه مواد را ندارد. ايران براي من همچنين يادآور شد كه دسترسي و شناسايي اين دستگاهها و قطعات را براي آژانس چون گذشته تمهيد مي كند.

مدير كل آژانس ادامه داد: امروز، بازرسان آژانس دوربين هاي خود را بر روي محل نگهداري اين 20 سانتريفيوژ متمركز كردند. شناسايي و كدگذاري قطعات آنها انجام شد. نتيجتا همه موارد لازم براي راستي آزمايي تعليق در ايران انجام شده است.