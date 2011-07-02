منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه تا به امروز که در خدمت شما هستم، عملکرد خوبی در فصل نقل و انتقالات داشته‌ایم و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته‌ایم.

"مذاکره با سیدجلال حسینی و آندرانیک تیموریان به کجا انجامید؟"، پورحیدری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: نام هر دو بازیکن در فهرست مورد نظر آقای مظلومی قرار داشته است. خوشبختانه مذاکرات خوبی با این بازیکنان داشته‌ایم که قرار است تا پس از بازگشت تیم ملی از اردوی اتریش قرارداد این بازیکنان را رسما ثبت کنیم.

وی با بیان این جمله که "تا زمانیکه قرارداد بازیکنی ثبت نشود نمی توان با اطمینان از حضور آن بازیکنی در تیمی حرف زد"، افزود: خسرو حیدری هم از بازیکنان مورد نظر ماست که اگر بتواند رضایتنامه خود را از باشگاه سپاهان بگیرد، تا پس از بازگشت تیم ملی از اردوی اتریش با این بازیکن قرارداد امضا خواهیم کرد.

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که فهرست این تیم چه زمانی تکمیل می شود، گفت: فعلا تیم ملی درگیر اردوی اتریش است. تا زمانی که تیم ملی از این اردوی آماده سازی بازنگردد، ترکیب هیچ تیمی کامل نمی شود که استقلال هم از این قائده مستثنی نیست.

وی از برپایی اردوی آماده سازی تیم استقلال در کردان کرج خبر داد و گفت: خوشبختانه تمرینات ما از هفته گذشته با حضور بازیکنانی که با تیم قرارداد دارند و نفراتی که در فصل جدید به خدمت گرفته‌ایم، آغاز شده است. از روز شنبه هفته پیش رو نیز برای برپایی اردویی شش روزه عازم کردان کرج خواهیم شد.

پورحیدری در واکنش به این موضوع که عنوان می شود تیم استقلال از دیگر تیم‌های لیگ برتری در فصل نقل و انتقالات پیش است، افزود: به هیچ عنوان این موضوع درست نیست. ما سعی کرده‌ایم براساس خواست کادر فنی ترکیب تیم را تقویت کنیم در این راه مذاکرات خوبی شده اما تا زمانی که قراردادی ثبت نشود، نمی توان گفت، بازیکنانی که خواهان آنها بودیم را جذب کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: تیم ما فصل گذشته نواقصی داشت که برای فصل آینده درصدد رفع آنها برآمده‌ایم. بدون شک نواقص فصل گذشته برطرف می شود در این راه مدیریت باشگاه آقای فتح الله زاده و آقایان نظری جویباری و علی امیری تلاش خوبی داشته‌اند که تا به امروز نتایج مطلوبی دربر داشته است.

تیم فوتبال استقلال تا به امروز بازیکنانی چون جاسم کرار، علی حمودی و میثم حسینی را رسما به خدمت درآورده است.