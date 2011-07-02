سرمایه گذاری 65 میلیارد ریالی صنعتی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار صفری در خصوص روند سرمایه گذاری صورت گرفته در سال جاری توضیح داد: در سه ماهه نخست امسال63 پروانه بهره برداری واحد صنعتی با سرمایه گذاری بیش از 65 میلیارد ریال در استان صادر شده است.

وی افزود: با بهره برداری از این واحدهای برای 720 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

مدیر کل صنایع و معادن استان فارس تصریح کرد: حدود 400 فقره جواز تاسیس با پیش بینی هفت هزار و 678 اشتغال در استان طی سه ماهه نخست امسال انجام شد که برای ایجاد این واحدهای صنعتی بیش از یک هزار و 410 میلیارد ریال سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون چهار هزار و 35 واحد فعال صنعتی در استان فارس به فعالیت می پردازد که در این واحدهای صنعتی برای حدود88 هزار و 360 نفر اشتغال ایجاد شده و برای ایجاد واحدهای فعال صنعتی حدود 317 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال شیراز با 31 واحد صنعتی و اشتغالزایی 315 نفر بیشترین تعداد واحدهای صنعتی بهره برداری شده را به خود اختصاص داده و پس از آن اقلید با دو واحد صنعتی و اشتغال 43 نفر و جهرم نیز با دو واحد صنعتی و اشتغال 28 نفر در عناوین بعدی قرار دارند.