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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

صفری خبر داد:

سرمایه گذاری 65 میلیارد ریالی صنعتی فارس

سرمایه گذاری 65 میلیارد ریالی صنعتی فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان فارس گفت: امسال63 پروانه بهره برداری واحد صنعتی با سرمایه گذاری بیش از 65 میلیارد ریال در استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار صفری در خصوص روند سرمایه گذاری صورت گرفته در سال جاری توضیح داد: در سه ماهه نخست امسال63 پروانه بهره برداری واحد صنعتی با سرمایه گذاری بیش از 65 میلیارد ریال در استان صادر شده است.

وی افزود: با بهره برداری از این واحدهای برای 720 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

مدیر کل صنایع و معادن استان فارس تصریح کرد: حدود 400 فقره جواز تاسیس با پیش بینی هفت هزار و 678 اشتغال در استان طی سه ماهه نخست امسال انجام شد که برای ایجاد این واحدهای صنعتی بیش از یک هزار و 410 میلیارد ریال سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون چهار هزار و 35 واحد فعال صنعتی در استان فارس به فعالیت می پردازد که در این واحدهای صنعتی برای حدود88 هزار و 360 نفر اشتغال ایجاد شده و برای ایجاد واحدهای فعال صنعتی حدود 317 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال شیراز با 31 واحد صنعتی و اشتغالزایی 315 نفر بیشترین تعداد واحدهای صنعتی بهره برداری شده را به خود اختصاص داده و پس از آن اقلید با دو واحد صنعتی و اشتغال 43 نفر و جهرم نیز با دو واحد صنعتی و اشتغال 28 نفر در عناوین بعدی قرار دارند.

کد مطلب 1349399

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