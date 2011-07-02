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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

سجادی جاغرق به مهر خبر داد:

تمدید ثبت نام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد تا چهارشنبه

تمدید ثبت نام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد تا چهارشنبه

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، از تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه تا روز چهارشنبه 15 تیرماه خبر داد.

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر از تمدید مهلت ثبت نام پذیرش در دوره کارشناسی ناپیوسته با آزمون و بدون آزمون تا ساعت 24 روز چهارشنبه 15 تیرماه خبر داد.

وی افزود: داوطلبان تا ساعت 24 روز چهارشنبه می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.azmoon.org ثبت نام خود را انجام دهند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: داوطلبانی که در بخش بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته علاقمندی خود را اعلام کرده اند، می توانند با مراجعه به دفاتر پستی و یا خرید اینترنتی کارت اعتباری در این دوره شرکت کنند.
 
به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی، روز جمعه 18 شهریور ماه در دو نوبت صبح و بعد ازظهر برگزار و نتایج آن در نیمه اول مهرماه اعلام می شود.

کد مطلب 1349400

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