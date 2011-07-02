تمدید ثبت نام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد تا چهارشنبه

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر از تمدید مهلت ثبت نام پذیرش در دوره کارشناسی ناپیوسته با آزمون و بدون آزمون تا ساعت 24 روز چهارشنبه 15 تیرماه خبر داد.

وی افزود: داوطلبان تا ساعت 24 روز چهارشنبه می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.azmoon.org ثبت نام خود را انجام دهند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: داوطلبانی که در بخش بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته علاقمندی خود را اعلام کرده اند، می توانند با مراجعه به دفاتر پستی و یا خرید اینترنتی کارت اعتباری در این دوره شرکت کنند.



به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی، روز جمعه 18 شهریور ماه در دو نوبت صبح و بعد ازظهر برگزار و نتایج آن در نیمه اول مهرماه اعلام می شود.