سجاد هاشمی دونده تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط تمریناتش اظهار داشت: از دو هفته قبل اردوی تیم ملی دو و میدانی در تهران آغاز شد و من نیز در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تمرین می کردم اما به دلیل آلودگی هوای تهران از سرپرست فدراسیون درخواست کردم که برای ادامه تمرینات به تبریز بازگردم.

وی ادامه داد: در هفته گذشته که در تبریز تمرین می کردم رکوردهای خیلی خوبی ثبت کردم و حالا به حدی رسیده ام که بتوانم مدال قهرمانی آسیا را به دست بیاورم.

هاشمی افزود: رکورد ورودی المپیک در رده B دوی 400 متر، 45 ثانیه و 70 صدم ثانیه است که حدود یک ثانیه با رکوردهای من فاصله دارد و رسیدن به این سطح در رقابت های قهرمانی آسیا بسیار دشوار است.

وی در خصوص موادی که در این مسابقات در آنها شرکت خواهد کرد، گفت: رشته اصلی من دوی 400 متر است و در تیم چهار در 400 متر نیز حضور خواهم داشت اما اگر بتوانم در ماده 400 متر نتیجه خوبی کسب کنم و روحیه ام بالا برود ممکن است در ماده 200 متر نیز شرکت کنم.

وی افزود: سال گذشته در رقابت های قهرمانی جوانان آسیا نیز با کسب مدال طلا در 400 متر روحیه بالایی به دست آوردم و توانستم در 200 متر رکورد ایران را بشکنم.

قهرمان جوانان آسیا در خصوص تیم چهار در 400 متر ایران، گفت: در ترکیب این تیم به جز من و پیمان رجبی، هادی رحیمی و امین قلیچی هم حضور خواهند داشت که تجربه بین المللی کمتری دارند اما مطمئنم که می توانیم رکورد ملی ایران در این ماده را ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: اگر رکوردهای تیم های شرکت کننده در حد رقابت های دوره قبل قهرمانی آسیا باشد می توانیم به کسب مدال توسط تیم ایران امیدوار باشیم اما اگر سطح این رکوردها در حد بازی های آسیایی گوانگجو باشد شانسی برای رسیدن به مدال نداریم.

رکورددار دوی 200 متر ایران در خصوص حضور مربی اختصاصی اش ایوب دادروان در کنار تیم ملی در رقابت های قهرمانی آسیا گفت: حضور دادروان می تواند کمک زیادی به من بکند زیرا سال هاست که زیر نظر او تمرین می کنم و بیشترین شناخت را از شرایط روحی و تمرینی من دارد.

مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا در روزهای 16 تا 19 تیرماه در شهر کوبه ژاپن برگزار می شود.