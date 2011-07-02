به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در همایش علمی تخصصی راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تهران گفت: برخی‌ها معتقدند اگر نرخ تعرفه کالاها صفر شود قاچاق در کشور به صفر خواهد رسید اما پاسخ من به این موضوع منفی است، با این پدیده اگرچه قاچاق کاهش می یابد اما کالای غیراستاندارد همچنان انگیزه ورود به کشور را خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قاچاق با سلامت مردم و حقوق مصرف کنندگان ارتباط دارد و تولید را مضمحل می‌کند گفت: باید طرحی عملیاتی را ساماندهی کنیم که قاچاق کالا به حداقل برسد و این امر نیازمند همکاری و همفکری همه دستگاه‌هاست.

وی با تاکید بر این که طی چند سال گذشته نگاه دولت به مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراگیر بوده است، گفت: در بسیاری از موارد سیاست‌ها، فرآیندها، روش‌ها و اقدامات انجام شده توسط دولت منجر به ایجاد انگیزه و تشویق قاچاق می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه بسیاری از انحرافات و فساد و گردش منابع در کشور به سیاست‌ها باز می‌گردد، تصریح کرد: این سیاست‌ها خود سودهای کاذب را تعریف می‌کند از این منظر که حاصل کار مفید نیست.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گندم و آرد گفت: برخی سیاست‌گذاری‌ها مانند شکاف بین قیمت‌ها اشتباه بوده و این امر انگیزه را در قاچاقچیان کالا افزایش می‌دهد.

حسینی با اشاره به نقاط ضعفی که برخی از سیاست ها دارد و مشکلاتی که از این طیف ایجاد می‌شود، گفت: سیاستهای اقتصادی باید اصلاح شود.

به گفته وزیر اقتصاد با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد که بخش عمده کاهش مصرف فرآورده‌ها و حامل های انرژی بیش از آنکه نتیجه صرفه جویی در مصرف انرژی باشد متاثر از قاچاق بوده‌ است.

وی تاکید کرد: تمام امکانات برای مقابله با قاچاق حامل‌های سوخت در حالی بسیج می‌شود که انرژی و هزینه زیادی صرف آن می‌شود بنابراین اصلاح سیاست‌ها بسیار کلیدی و حائز اهمیت است و در طرح تحول اقتصادی اجرای هدفمندی یارانه‌ها از این منظر موضوعیت یافته است.

حسینی یکی از نکات مهم در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نظارت عنوان کرد و گفت: کشورهای موفق در مبارزه با قاچاق ضمن اینکه سیاست‌های انگیزشی قاچاق را اصلاح کردند در نظارت فقط در چرخه و کنترل کالا بسنده نکردند و برگردش پول متمرکز شدند.

وی مبارزه با پولشویی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کلیدی ارزیابی و تاکید کرد:‌ اگر زنجیره گردش اطلاعات و چرخه اطلاعات اقتصادی و گردش پول و کالا تکمیل شود در مقابله با قاچاق گامی اساسی برداشته‌ایم.

این عضو کابینه دولت دهم بر تکمیل بانک‌های اطلاعاتی برای ارایه وام بانکی تاکید کرد و گفت:‌ سیستم‌های اطلاعاتی نظام بانکی، گمرکی و مالیاتی باید در کنار هم قرار گیرند در طرح هدفمندی نیز مطالعات نشان می داد که این امر می تواند کاری کند که بر جریانات اقتصادی مسلط شویم.

حسینی افزایش ریسک اقتصاد زیرزمینی و کاهش هزینه‌های مبارزه با اقتصاد زیرزمینی را نتیجه ایجاد پایگاه اطلاعاتی بین گمرک، نظام بانکی و مالیاتی عنوان کرد و گفت:‌ اگر زنجیره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تکمیل شود بخش عمده‌ای از کشفیات قاچاق صورت می‌گیرد.

وی بر بازبینی برخی مصوبات و پذیرفتن تبعات برخی تصمیمات تاکید کرد و گفت: فرآیندها و شگردهای قاچاق کالا با گذشته متفاوت شده، بنابراین لازم است که بازنگری در قوانین صورت گیرد.