طلا برای مردان حرام است/ مضرات پزشکی طلا برای مردان

به گزارش خبرنگار مهر، در استفتا از دفتر آیت الله مکارم شیرازی در مورد حکم استفاده از طلا برای مردان، پاسخ چنین است: زینت به طلا براى مردان به هر رنگى که باشد (حتى طلاى سفید) جایز نیست و نماز خواندن با آن باطل است، ولى استفاده از پلاتین که فلز دیگرى است اشکالى ندارد.

براساس استفتای خبرنگار مهر از نمایندگی دفتر آیت الله وحید خراسانی نیز عنوان شد: در حالت عادی استفاده مردان از زینت طلا گناه محسوب می شود و در حال نمازخواندن اضافه برگناه موجب باطل شدن نماز هم خواهد شد. این درحالی است که میان طلای سفید و زرد تفاوتی نیست اما استفاده از پلاتین بلااشکال است.

در این گفتگوی تلفنی با دفتر آیت الله خراسانی همچنین تأکید شده است: حکمت برخی احکام ذکر شده است اما درباره برخی احکام حکمتی ذکر نشده است.

در استفتای تلفنی خبرنگار مهر از نمایندگی دفتر آیت الله جعفر سبحانی نیز اعلام شد: حکم استفاده طلا برای مردان حرام است و میان طلای سفید و زرد نیز تفاوتی وجود ندارد، حتی اگر از نظر پزشکی راه حلی هم برای آن ایجاد شود این حکم شرعی به قوت خود باقی است.

همچنین در استفتا از دفتر آیت الله نوری همدانی نیز تأکید شد: طلا چه سفید باشد، چه زرد استفاده از آن برای مردان حرام اعلام شده است اما استفاده از پلاتین بلامانع است.

ویژگیهای فلز طلا

جواد ملکوتی خواه مسئول گروه نانو فناوری سبز در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ویژگیهای طلا به عنوان یک فلز، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن و عارضه هایی که استفاده از آن برای مردان ایجاد می کند، به تحقیقات متعددی اشاره کرد که طی سالهای مختلف در کشورهای غربی درباره مضرات استفاده از طلا انجام شده است.

جواد ملکوتی خواه گفت: طلا، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Au، لاتین aurum و عدد اتمی 79 وجود دارد. طلا فلزی نرم، براق، زرد رنگ، چکش‌خوار، قابل انعطاف است که به دو صورت یک ظرفیتی و سه ظرفیتی وارد واکنشهای شیمیایی می شود و به علت اینکه با هیچ ترکیب شیمیایی واکنش ندارد، پایدارترین فلز در طبیعیت شناخته شده و تنها دو واکنش شیمیایی کلر و تیزاب سلطانی هستند که می توانند روی طلا تأثیر بگدارند.

وی افزود: طلا از واژه سانسکریتJval گرفته می شود واژه آنگلوساکسون آن gold و به لاتین aurum گفته می شود. از دوران هیروگلیف مصری از 2600 قبل از میلاد در کتاب عهد عتیق فلز طلا برای اولین بار به عنوان یک فلز درخشان با ارزش مورد اشاره قرار می گیرد.

این محقق و پژوهشگر اظهار داشت: طلا بعنوان نمادی برای پاکی، ارزش، سلطنت درجهان شناخته شده است و کیمیاگران طلا را خدای فلزات معرفی می کردند و تمام آرزویشان این بود که فلزاتی چون مس را به طلا تبدیل کنند، این نکته قابل توجه است که این آرزو در حال تحقق یافتن است.

وی در رابطه با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی طلا گفت: فلز طلا به عنوان زیبا ترین، قابل انعطاف ترین و چکش خوارترین فلز جهان شناخته شده است. اگر کل طلای پالایش شده در جهان را چکش کاری کرده و گردهم جمع کنیم به یک مکعب یکپارچه با هر ضلع به طول 20 متری تبدیل می شود. طلای بومی هشت تا ده درصد نقره دارد. این مقدار می تواند کم و زیاد شود و برای همین طلا با رنگهای مختلف به وجود می آید. هرچه مقدار نقره بیشتر شود رنگ طلا سفیدتر و جرم ویژه آن کمتر می شود. آلیاژهای مختلفی چون مس، آهن و آلومینیوم با طلا ترکیب می شود و رنگهایی چون قرمز، سبز و ارغوانی را به وجود می آورد.

ملکوتی خواه یاوآور شد: بیشترین مصرف طلا در ضرب سکه و جواهرات است و برای مبادلات پولی استفاده می شود. به علت هدایت الکتریکی خوب و مقاومت خود در برابر فرسایش و سایر ویژگیهای این فلز، طلا به عنوان مهمترین فلز در صنایع پیشرفته (High-tech) مورد استفاده قرار می گیرد. همانند نقره که با جیوه مخلوط می شود و برای پرکردن دندان استفاده می شود ترکیب طلا و جیوه نیز می تواند ماده محکمی برای مصرف دندانپزشکی فراهم کند.

وی اضافه کرد: درجدیدترین استفاده طلا از نانومواد طلا، نمک طلا است که در مقیاس نانومتریک است که برای مصارف بیولوژیکی و پزشکی استفاده می شود و در درمان سرطانها و بیماریهای کبدی کاربرد دارد. از نمکهای خاص طلا برای درمان رماتیسم مفصلی استفاده می کنند. طلا به عنوان یک منعکس کننده خوب برای نور است، از این رو از طلا یا ورقه های بسیار نازک آن به عنوان محافظ سطح بسیاری از ماهواره ها استفاده می کنند. چرا که ماهواره ها در برابر نورهای مادون قرمز ماورای بنفش و نورستارگان تحت تأثیر قرار گرفته و می تواند در برنامه ها اختلال ایجاد کند کشیدن یک سطح نازک از طلا می تواند به انعکاس این نور کمک کند.

مسئول گروه نانوفناوری سبز تصریح کرد: بدن انسان طوری است که فلز طلا و همینطور نقره و پلاتین را جذب نمی کند به این معنا که ترکیبات طلا چندان سمی نیست اما براساس گزارشهای منتشر شده 50 درصد بیماران ورم مفاصل که با داروهای ایزوتوپ طلا درمان شده اند دچار آسیبهای کلی بر کبد شده اند این تحقیق تنها در حد گزارش بوده و تا کنون مستنداتی در این رابطه ارائه نشده است.

مضرات استفاده از طلا برای مردان

وی در ارتباط با مضرات استفاده از طلا برای آقایان اضافه کرد: از نظر پزشکی طلا روی گلبولهای قرمز خون مردان اثرگذار است و سیستم ایمنی بدن آنها را دچار مشکل می کند.

ملکوتی خواه گفت: وقتی طلا با پوست مردان تماس پیدا کند ، یونهای آن وارد بدن می شود چرا که در ساختار چربی پوست آقایان و خانوم تفاوتهایی است. مقدار چربی پوست آقایان کمتر است از این رو، طلا به راحتی می تواند به صورت یون از پوست مردان عبور کرده و در کبد آنها موجب اختلال شود.

وی گفت: در تحقیقات انجام شده در سال 2010 در ونکوور کانادا مشخص شد طلا دارای خاصیت شبه القایی است که بر پوست و خون مردان اثر منفی دارد می تواند علاوه بر اثر منفی در کبد، موجب غلظت خون شده و به مرور زمان به امراض قلبی و سکته برای آقان منتهی می شود.

نقره آرامش بخش است

وی با اشاره به عارضه دیگری که از طریق استفاده از طلا برای مردان ایجاد می شود گفت: مسئله تحریکات عصبی از دیگر عوارض است. دکتر احمد صبور اردوبادی در کتاب " بهداشت در اسلام" این مسئله را مورد اشاره قرار داده است و نتایج تحقیقات دانشمندان را منعکس کرده است. طلا می تواند روند فعالیت ارگانیسم مردان را تسریع کند و به تحریکات عصبی منتهی شود، برخلاف طلا نقره برای مردان ایجاد آرامش می کند.

تأثیر طلا بر عقیم شدن

وی تأکید کرد: استفاده طولانی از طلا روی تمام هورمونهای مردان به ویژه هورمونهایی که از ناحیه هیپوفیز در بدن پخش می شود تأثیر منفی می گذارد و در آن میان می توان به کاهش ترشح تستسترون و کمبود اسپرماتوزوئید، در نهایت کاهش قدرت جنسی و در نتیجه عقیم شدن آنها اشاره کرد.

جواد ملکوتی خواه با اشاره به تحقیقاتی که در سال 1970 انجام شده گفت: در این تحقیقات مشخص شده است که شیرمادرانی که از طلا استفاده می کنند در سیستم جنسی نوزادان جمع می شود اما این امر برای نوزادان دختر صادق نیست. به طوری که 70 تا 105 نانوگرم طلا در یک میلی لیتر مایعی که اسپرم در آن وجود دارد به شدت تحرک و رشد اسپرم را دچار اختلال می کند.

وی اضافه کرد: از میان دیگر عوارضی که طلا برای مردان ایجاد می کند می توان به تحقیقاتی اشاره کرد که در سال 1990 در آمریکا انجام شده است. محققان با مطالعه روی افرادی که با طلا ارتباط دارند به این نتیجه رسیده اند که طلای موجود در بدن آنها باعث ایجاد اختلالات هورمونی شده و هورمونهای پرولاکتین و FSH بیشترین تأثیر منفی را از طلای موجود در بدن آنها گرفته و بیشترین تجمع طلا در دستگاه تناسلی مردان مشاهده شده است.