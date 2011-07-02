  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۰:۲۰

سلاجقه:

یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تجهیز می شود

یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تجهیز می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تجهیز یگان حفاظت منابع طبیعی استان خراسان رضوی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی اظهار داشت: راهبرد سازمان ارتقا و ترویج آبخیزداری در سطح کشور است و در این راستا به دنبال تعیین جایگاه و شرح وظایف و اختیارات بهره برداران از منابع طبیعی هستیم.

وی از تجهیز یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: خوشبختانه با تغییر نگاه ایجاد شده در مجلس و دولت نسبت مقوله منابع طبیعی و آبخیزداری بحث تجهیز یگانهای حفاظت استانها به شکل جدی دنبال می شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: در حال رایزنی برای ورود چند دستگاه بالگرد به یگان حفاظت برخی از استان ها و اخذ مجوز بکارگیری نیروهای جدید هستیم که با تحقق این برنامه ها وضعیت نظارتی سازمان در سراسر کشور تقویت می شود.

کد مطلب 1349445

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها