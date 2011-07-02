یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی اظهار داشت: راهبرد سازمان ارتقا و ترویج آبخیزداری در سطح کشور است و در این راستا به دنبال تعیین جایگاه و شرح وظایف و اختیارات بهره برداران از منابع طبیعی هستیم.

وی از تجهیز یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: خوشبختانه با تغییر نگاه ایجاد شده در مجلس و دولت نسبت مقوله منابع طبیعی و آبخیزداری بحث تجهیز یگانهای حفاظت استانها به شکل جدی دنبال می شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: در حال رایزنی برای ورود چند دستگاه بالگرد به یگان حفاظت برخی از استان ها و اخذ مجوز بکارگیری نیروهای جدید هستیم که با تحقق این برنامه ها وضعیت نظارتی سازمان در سراسر کشور تقویت می شود.