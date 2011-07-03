تغییرات درفدراسیون به نظر کفاشیان بستگی دارد/ انتقادازاتفاقات تیم امید

هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در نشست اخیر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتقاداتی از سوی اعضای هیئت رئیسه نسبت به عملکرد این کمیته مطرح شد و اعضا نقطه نظرات خود را در این زمینه مطرح کردند ولی تصمیم گیری در مورد انجام تغییرات بیشتر به نظر آقای کفاشیان بستگی دارد.

آیت اللهی با بیان اینکه در این نشست کفاشیان خواستار برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال پیش از پایان دوره 4 ساله بود اظهار داشت: تمامی اعضا از آقای کفاشیان خواستند برای جلوگیری ازهرگونه هرج و مرج و بی سامانی درفوتبال مجمع در پایان دوره 4 ساله و موعد قانونی ( دی ماه سال جاری) برگزار شود.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد مجمع عادی و سالیانه فدراسیون فوتبال پس ازماه مبارک رمضان به میزبانی تهران برگزار شود.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال همچنین از برگزاری نشست مشترک هیئت رئیسه فدراسیون و هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر طی هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: نشست هیئت رئیسه فدراسیون هفته آینده بطور مشترک با هیئت رئیسه سازمان لیگ برگزار خواهد شد و طی آن بطور ویژه بحث رعایت سقف قراردادها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

آیت اللهی تاکید کرد: فدراسیون فوتبال امسال بطور جدی خواستار اجرای قانون سقف قراردادهاست و هیئت رئیسه فدراسیون نیز سازمان لیگ را موظف کرده تا تدابیر لازم برای برقراری عدالت نسبت به تمامی باشگاه ها انجام دهد.