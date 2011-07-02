سید حسن خمینی درگذشت حجت الاسلام صدوقی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

درگذشت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد علی صدوقی رحمت الله علیه که عمر شریف خویش را در پارسایی و خدمت به دین خدا سپری کرد، موجب تالم و تاسف همه دوستداران و آشنایان آن بزرگوار شد. آن مرحوم که در بیت مکرم والد ماجدشان آیت الله شهید صدوقی، کرامت و بزرگواری را فرا گرفت، از آغازین روزهای جوانی همراه با یادگار امام به صف مبارزین دوره انقلاب پیوست و این همراهی و همدلی تا پایان عمر شریف آن مرحوم، با قوت و استحکام ادامه یافت.

اینجانب این مصیبت را خدمت همسر و فرزندان عزیزشان، خصوصا برادر عزیزم جناب حجت الاسلام آقای شیخ محمد صدوقی و تمام بستگان ایشان به ویژه سرور معظم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد خاتمی و همچنین به مردم شریف استان یزد، تسلیت عرض نموده، از خداوند متعالی برای ایشان علو درجات و حشر با معصومین علیهم السلام مسئلت دارم و برای بیت عزیز شهید محراب صبر و اجر و عزت آرزومندم.

